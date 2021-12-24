В 2022 году в Ташкенте планируется ввести в эксплуатацию «Городок духовности» и массив «Новый Узбекистан». Об этом 24 декабря на сессии городского кенгаша народных депутатов сообщил хоким города Джахонгир Артыкходжаев.

В комплекс «Городок духовности» в Национальном парке Узбекистана войдут Международный научно-исследовательский центр Алишера Навои, Национальная библиотека, Узбекский национальный академический драматический театр и Государственный музей искусств, отметил он.





Для удовлетворения спроса на жильё будет построен массив «Новый Узбекистан», в котором будет 24 многоэтажных дома на 1536 квартир и 3 объекта социальной сферы.

На втором этапе строительства Университете геологических наук будут построены лаборатория, административное здание Госкомгеологии, геологический фонд и спортивный комплекс.

В следующем году в столице появятся 12 «зелёных зон» и скверов, а также 25 аллей, сообщил хоким.





Кроме того, продолжится строительство Центра исламской цивилизации, второго этапа надземной линии метро от рынка «Куйлюк» до улицы Кипчак и начнётся возведение олимпийского городка вдоль улицы «Новый Узбекистан».

Будет реконструирован путепровод, соединяющая ташкентский аэропорт с улицей Бобура и построен дополнительный путепровод от улицы Фаргона йули до Ташкентской кольцевой автодороги.

Джахонгир Артыкходжаев также сообщил о планах завершить второй этап строительства новой дороги от улицы Чупон ота до улицы Кипчак и 3 дополнительных путепроводов, а также отремонтировать 279 км центральных и внутренних дорог.

В рамках программы «Обод махалля» в 24 махаллях намечено провести работы по благоустройству на сумму 582,6 млрд сумов, ожидается улучшение жилищных условий 96,8 тысячи человек.