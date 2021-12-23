Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках гранта правительства Японии на сумму 433 тысячи долларов реализует меры по улучшению системы водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) в первичных медико-санитарных учреждениях Термезского района Сурхандарьинской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Программа предусматривает строительство водопроводов, установку резервуаров для воды, устройств для смягчения воды и фильтров, строительство и реконструкцию санитарно-технических сооружений, установку солнечных панелей для электричества и горячего водоснабжения, а также объектов по утилизации отходов. Программа также будет поддерживать развитие постоянной эксплуатации и обслуживания современной инфраструктуры ВСГ.

ЮНИСЕФ будет осуществлять реализацию проекта с марта 2022 года по февраль 2023 года. Ожидается, что благодаря проекту около 80 тысяч человек в Термезском районе получат доступ к улучшенным услугам ВСГ в семи учреждениях первичного звена здравоохранения и возможность пользоваться надежной системой утилизации отходов. Им также будут предоставлены образовательные и информационные материалы по гигиене.