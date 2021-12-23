На 82-м году жизни скончался народный артист Узбекистана, известный композитор и дирижёр Шермат Ёрматов, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Шермат Ёрматов посвятил сфере музыкального искусства более 60 лет, в основном он писал музыку для детского хора.

Фото: УзА.

Родился в 1939 году в Ферганском районе. В 1967 году окончил факультет хорового дирижирования Ташкентской государственной консерватории, сообщается на сайте Taqvim.uz.

Работал учителем музыки в школе №99 Ташкента и руководителем хоровой студии «Бойчечак» («Ландыш») (1962−1982). Был дирижёром хорового коллектива Национальной телерадиокомпании Узбекистана (1967−1970). С 1971 года работал художественным руководителем и дирижёром детского ансамбля «Булбулча» («Соловей») Государственной филармонии.

С середины 1970-х годов вёл телепередачу «Кушигим, жон кушигим» («Песня, моя песня») о детских песнях и хоровом искусстве. Кроме того, был автором передач «Биргаликда куйлаймиз» («Поём вместе»), «До, ре, ми, фа, соль», «Санъат гунчалари» («Ростки искусства»), которые также пропагандировали детское песенное искусство.

В 1997 году ему было присвоено звание Народного артиста Узбекистана. В 1994 году был награждён орденом «Соглом авлод учун» (1994).