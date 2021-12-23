Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Алмалык 22 декабря провёл совещание, где обсуждены планы развития Алмалыкского горно-металлургического комбината до 2030 года.

До 1 июля поручено привлечь одну из четырёх крупнейших в мире компаний, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG), и разработать программу по повышению операционной эффективности. По словам главы государства, АГМК предстоит провести первичное публичное размещение акций (IPO).

«В первой половине следующего года [АГМК] необходимо принять меры для получения международного кредитного рейтинг от агентства Fitch и впервые разместить 5% своих акций комбината на местном рынке ценных бумаг», — сказал он (цитата по телеканалу «Узбекистан 24»).

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность начала работ по проектированию четвертой медно-обогатительной фабрики параллельно со строительством третьей. В результате мощность переработки руды может достичь 160 миллионов тонн, увеличившись в 3 раза.

На совещании также отмечалось, что в рамках трансформации комбината в первую очередь необходимо провести цифровизацию управленческих процессов, производства и логистики, повысить операционную эффективность.

«Самая главная задача — это внедрение в ближайшие два года современной системы управления на комбинате, превращение его в один из мировых лидеров металлургии, компанию, способную работать без государственной поддержки, — сказал президент.

Изначально планировалось, что АГМК проведёт IPO в 2023 году. На Ташкентском экономическом форуме заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров сообщил, что аудиторская компания Ernst&Young уже провела независимый внешний аудит, а консалтинговая компания KPMG занималась оценкой готовности комбината к IPO. О подготовке к размещению акций сообщалось ещё в ноябре 2020 года.

Вице-премьер также отметил, что правительство приступило к подготовке Навоийского горно-металлургического комбината к частичной приватизации. В 2022 году может быть продано 10% акций.

В среду президент ознакомился с реализацией проекта по освоению месторождения «Ёшлик-1» Алмалыкского горно-металлургического комбината стоимостью 5,12 млрд долларов. Месторождение занимает 11 тысяч гектаров и по объёму разведанных запасов считается одним из крупнейших. Оно содержит 13 видов ценных и редких металлов, таких как золото, медь, серебро, молибден и селен.

Проведенный по кодексу JORC подсчет показал, что медные ресурсы комбината оцениваются в 45 миллионов тонн, запасы золота — в более чем 5000 тонн. На основе этих показателей разработана концепция доведения производства меди к 2030 году до 515 тысяч тонн, золота — до 52 тонн, серебра — до 343 тонн. За счет этого планируется довести годовое производство комбината до 8 млрд долларов.