Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) перестанет быть государственным предприятием после реорганизации, говорится в постановлении президента Узбекистана от 17 января «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий горно-металлургической отрасли».

Реорганизация предусматривает создание государственного предприятия по добыче и переработке урана, а также предприятия в форме акционерного общества по добыче и переработке драгоценных металлов.

Процедуры по реорганизации НГМК и передаче госдоли вновь созданного АО в доверительное управление профессиональным управляющим компаниям на конкурсной основе должны быть завершены до 1 декабря.

Создана республиканская комиссия по реформированию горно-металлургической отрасли, которая до 1 июля должна разработать концепцию реформирования и развития крупных предприятий отрасли, предусматривающую в том числе привлечение инвесторов исключительно путем первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичного размещения на отечественном и международных фондовых рынках акций.

Ожидается, что IPO и SPO Узбекского металлургического комбината (Узметкомбинат) состоится в 2022 году, Алмалыкского ГМК ­- в 2023 году, Навоийского ГМК — в 2023 году.

Начиная с итогов 2019 года крупные предприятия горно-металлургической отрасли обязаны составлять финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проводить независимый внешний аудит с привлечением международных аудиторских компаний.

Они также должны внедрять в практику минимальные требования по уровню рентабельности продаж активов, оборачиваемости активов и обязательств, а также другим показателям.

По итогам 2020 года предприятиям поручено внедрить раскрытие корпоративной информации в соответствии с требованиями Международных стандартов по учету и отчетности (ISAR), а также публиковать отчетность, в том числе по экономически, социальным и экологическим вопросам, в соответствии с Глобальной инициативой отчетности (GRI).

До 30 августа с участием международных экспертов должен быть разработан проект закона «Об управлении государственным имуществом».

Кроме того, в двухмесячный срок поручено разработать предложения по изменениям в законодательство касательно возможности разгосударствления и приватизации госпредприятий, занимающихся разработкой, производством и реализацией взрывчатых веществ, а также специальных материалов и оборудования для их производства.