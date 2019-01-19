Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) перестанет быть государственным предприятием после реорганизации, говорится в постановлении президента Узбекистана от 17 января «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий горно-металлургической отрасли».
Реорганизация предусматривает создание государственного предприятия по добыче и переработке урана, а также предприятия в форме акционерного общества по добыче и переработке драгоценных металлов.
Процедуры по реорганизации НГМК и передаче госдоли вновь созданного АО в доверительное управление профессиональным управляющим компаниям на конкурсной основе должны быть завершены до 1 декабря.
Создана республиканская комиссия по реформированию горно-металлургической отрасли, которая до 1 июля должна разработать концепцию реформирования и развития крупных предприятий отрасли, предусматривающую в том числе привлечение инвесторов исключительно путем первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичного размещения на отечественном и международных фондовых рынках акций.
Ожидается, что IPO и SPO Узбекского металлургического комбината (Узметкомбинат) состоится в 2022 году, Алмалыкского ГМК - в 2023 году, Навоийского ГМК — в 2023 году.
Начиная с итогов 2019 года крупные предприятия горно-металлургической отрасли обязаны составлять финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проводить независимый внешний аудит с привлечением международных аудиторских компаний.
Они также должны внедрять в практику минимальные требования по уровню рентабельности продаж активов, оборачиваемости активов и обязательств, а также другим показателям.
По итогам 2020 года предприятиям поручено внедрить раскрытие корпоративной информации в соответствии с требованиями Международных стандартов по учету и отчетности (ISAR), а также публиковать отчетность, в том числе по экономически, социальным и экологическим вопросам, в соответствии с Глобальной инициативой отчетности (GRI).
До 30 августа с участием международных экспертов должен быть разработан проект закона «Об управлении государственным имуществом».
Кроме того, в двухмесячный срок поручено разработать предложения по изменениям в законодательство касательно возможности разгосударствления и приватизации госпредприятий, занимающихся разработкой, производством и реализацией взрывчатых веществ, а также специальных материалов и оборудования для их производства.
Андрей М07
Не по теме конечно, но все равно относится к этой отрасли. Нужно в кратчайшие сроки изъять все старое ионизационной оборудование из больниц и гос. учреждений. Это рентген аппараты, флюорографические аппараты и подобные. Очень высока вероятность того что защитные оболочки уже недостаточно защищают, к тому же наши гнилые газовые трубы могут очень сильно нарушить целостность радиоактивного оборудования. Например в Ташкенте я знаю что есть такое старое оборудование. И рядом идёт стройка. Нужно чтобы радио отрасль была под четким контролем СГБ и Министерства Здравоохранения. Потому что выброс радиации в центре Ташкента не нужен никому. Во всех аппаратах используется изотоп Кобальта-60. У него долгий период полураспада. В связи с этим дезактивация земли, пыли и природных ресурсов будет происходить очень долго. Надеюсь на это обратят внимание.
Anvar Nazirov
На бумаге всё отлично как всегда. Однако до сегодняшнего дня не было ни одного конкурса по схожим ситуациям в других отрослях что очень тревожный знак. Все прекрасно помнят как шла “приватизация“ в ряде крупных стран СНГ в 90ые годы. Не идём ли мы по этому скольскому пути? Недавняя история с угольной промышленностью когда акции отдали в дов. управления абсолютно неизвестной компании созданой за пару месяцев на пустом месте и при этом без какого-либо конкурса как раз усиливает тревогу за будущее всей экономики страны.