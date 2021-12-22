При реализации проекта по обеспечению питьевого водоснабжения 126 тысяч жителей Хавастского района Сырдарьинской области произошло хищение свыше 7 млн долларов. Об этом в обращении к жителям области 20 декабря сообщил хоким региона Гафур Мирзаев.

«В Хавастком районе, где стоял вопрос водоснабжения 126 тысяч жителей, произошло хищение 7 млн долларов, получаемых из средств Азиатского банка развития. Депутаты, вы хорошо об этом знаете, на встрече с сенаторами тоже несколько раз обсуждалось. Свыше 7 млн долларов. Потому что там привезли и установили некачественные трубы, которые не подходят к нашим условиям, засоленной почве», — заявил он.

По его словам, для реализации проекты были отобраны строители из Азербайджана.

«Мы сейчас должны это сделать заново, потому что мы должны обеспечить воду 126 тысячам жителей. В чём виноваты 126 тысяч жителей? Мы сейчас поднимаем вопрос о необходимости проекта перед руководством республики», — сказал хоким.

Гафур Мирзаев привёл пример с заменой труб в Сардобинском районе, где до сих пор устраняются последствия наводнения после прошлогоднего прорыва плотины Садобинского водохранилища.

«В Сардобинском районе проделанные работы по [установке] труб из стеклопакета (скорее всего, из стеклопластика — ред.) не дали результата. Только недавно мы заменили 7 км водопроводных труб на другие трубы», — отметил он.

В апреле сообщалось, что руководители нескольких фирм, заключивших соглашения с Ташкентским областным управлением «Сувокова», обвиняются в хищении бюджетных средств почти на 500 млн сумов. Они выступали подрядчиками в улучшении питьевого водоснабжения в трёх городах и трёх районах области.