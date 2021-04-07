Бекабадский районный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявил в Ташкентской области хищение бюджетных средств, выделенных на обеспечение населения питьевой водой, сообщила пресс-служба департамента.

В ходе доследственной проверки установлено, что региональное управление ГУП «Сувокова» заключила подрядные контракты с шестью ООО для обеспечения водой жителей Ангрена, Нурафшона, Алмалыка, а также Пскентского, Уртачирчикского и Янгиюльского районов.

Руководители данных фирм внесли в документы фальшивые данные и приписали невыполненные работы, в результате чего из бюджета было расхищено 493,8 млн сумов, говорится в заявлении.

По данному факту в отношении руководителей компаний и других лиц возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты), 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

Ранее Азиатский банк развития выделили два кредита на улучшение системы водоснабжения в Ташкентской области — 120,9 млн долларов в виде 86,5 млн СДР (Фаза-1) и 105,3 млн долларов (Фаза-2).