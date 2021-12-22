Инвестиционная компания UzAssets при Агентстве по управлению государственными активами объявила о намерении продать гостиницу Hyatt Regency Tashkent путём конкурентного процесса продажи.

Консультантом сделки по продаже 100% доли, в настоящее время принадлежащей хокимияту Ташкента, выступает консалтинговая компания KPMG.

Официальное приглашение к подаче заявок на участие будет опубликовано отдельно. Процесс будет открытым для всех заинтересованных лиц, говорится в сообщении.

О гостинице

Отель Hyatt Regency Tashkent был открыт в 2016 году в Ташкенте и стал первым отелем международного бренда Hyatt в Узбекистане. Это единственный пятизвёздочный отель в Узбекистане, находящийся под прямым управлением международной сети отелей.

Общая земельная площадь — 3,1 га, площадь зданий и сооружений — 60,1 тысяч кв. м.

Гостиница располагается на 8 этажах с 300 номерами для размещения, включая 248 стандартных и 52 полулюкс- и люкс-номеров. На территории имеется несколько конференц-залов различной вместимости, а также банкетный зал площадью 850 кв. м, закрытый бассейн и SPA-центр.

Указом президента от 30 июля Hyatt Regency Tashkent должны были выставить на продажу ещё в сентябре. «Газета.uz» сообщала, что гостиницу планировалось приватизировать за счёт 110 млн долларов из средств инвестфонда The Abu Dhabi Uzbek Fund.

Владельцем гостиницы является ГУП «Пойтахт курилиш ва хизмат». Строительство Hyatt Regency Tashkent обошлось в 205 млн долларов, включая кредит Народного банка в 100 млрд сумов из средств Накопительной пенсионной системы, выделенный на 7 лет (со льготным периодом 1 год, с процентной ставкой 9% годовых). Кредитный договор между Народным банком и «Пойтахт курилиш ва хизмат» в порядке исключения был заключен без применения нормативов Центрального банка.

Отметим, что в проекте бюджета Ташкента на 2020 год было предусмотрено выделение 66,4 млрд сумов на покрытие кредитов Hyatt Regency Tashkent. В пресс-службе столичной администрации «Газете.uz» сообщали, что средства выделяются из государственного бюджета на основании постановления Кабинета министров от 22 февраля 2018 года.