Председатели махаллей и руководители организаций в Андижанской области могут получить поощрения за организацию ежедневной ходьбы среди населения. Об этом в ходе обращения к жителям региона 20 декабря сообщил хоким области Шухрат Абдурахманов.

В своей речи он отметил, что в регионе особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, вовлечению населения в массовые виды спорта, созданию благоприятных условий для занятий спортом и развитию спортивной инфраструктуры.

По его словам, в Андижане был представлен новый эксперимент по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

«Если хотя бы по одному человеку из 500 семей в махалле будут выходить на утреннюю и вечернюю часовую прогулку в течение месяца, то я отправлю всех [жителей] из этих махаллей в Самарканд и Бухару. Если председатель махалли, инспектор по профилактике и окружающие их привлекут граждан к ходьбе в течение трёх месяцев, я отправлю их в Дубай», — сказал он.

Кроме того, хоким пообещал отправить в Дубай руководителей организаций, которые вместе со своими сотрудниками организуют утренние и вечерние прогулки.

«Сколько бы денег это ни стоило, цель — заставить людей двигаться. Что еще можно сделать?» — заявил Шухрат Абдурахманов.

Глава областной администрации сообщил, что тех, кто не хочет ходить ради своего здоровья или обещанного вознаграждения, он «заставит ходить» для предотвращения заболеваний.

«Эндокринные, сердечно-сосудистые и другие заболевания вызывают два фактора — малоподвижность и неправильное питание. Я говорю о малоподвижности, куда бы я ни пошел. Раньше мы подходили к телевизору, чтобы переключить с одного канала на другой. Теперь мы управляем всем, находясь в своей постели. Выходя из дома, вы вытаскиваете руку из кармана, и рядом останавливается машина. [Люди] не делают ни шага. Я должен это сказать», — сказал он.

По его словам, он дал обещание президенту, что «все андижанцы будут ходить».

«Я ещё раз повторю, прежде всего, ходите ради собственного здоровья. Если вы не ходите ради этого, то ходите ради поощрения, которое я вам даю, ради награды. Если [человек] и этого не сделает, мне придётся пойти [к нему] домой и вывести его из дома. У нас нет другого выбора. Давайте предотвратим заболевания вместо того, чтобы завтра тратить миллионы [на лечение]», — отметил хоким.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что в Ферганской области решили стимулировать жителей с избыточным весом к похудению за счёт денежных выплат. За каждый сброшенный килограмм предлагается выплачивать по 500 тысяч сумов, но для этого они должны похудеть минимум на 5 кг в течение года.

Напомним, с 2022 года платежи за ходьбу через приложение «Здоровый образ жизни» (1hls.uz) будут осуществляться полностью за счёт госбюджета. Сейчас они производятся за счёт специального сбора с производителей вредных продуктов — алкоголя и сигарет. Президент поручил выделить дополнительно 60 млрд сумов для увеличения числа пользователей платформы.