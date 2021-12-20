Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров, выступая с ежегодным обращением на сессии областного кенгаша народных депутатов 20 декабря, анонсировал эксперимент по снижению веса жителей региона.

Со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения он сообщил, что 50−55% заболеваний в мире вызваны нездоровым образом жизни, избыточным весом, неправильным питанием и малоподвижностью, 15% заболеваний — наследственным фактором, 10−15% — нервными расстройствами и ещё 15% — другими причинами.

«У нас в Узбекистане этот показатель наверняка составляет 80%. Из-за нездорового образа жизни происходят заболевания. Мы проанализировали заболевание сахарным диабетом, зарегистрировано 32 тысячи пациентов с сахарным диабетом, из них только 2000 — наследственная форма диабета. 30 тысяч людей заболели диабетом из-за неправильного питания, стресса, ожирения, малоподвижности, вредных привычек», — сообщил хоким.

Хайрулло Бозоров заявил, что жители с избыточным весом получат по 500 тысяч сумов, если в течение года смогут сбросить 5 кг и больше.

«Мы готовим решение и положение. Если в течение года сбросят от 5 кг и выше — 10−15 кг, мы дадим денежное вознаграждение. Каким будет порядок? Будет отдельная комиссия в районах и городах. Скажем, сегодня человек идёт в поликлинику, проходит регистрацию, его вес составляет 100−150 кг… Если через шесть месяцев сбросит 5 кг, мы выплатим 2,5 млн сумов — по 500 тысяч сумов за килограмм», — сообщил он.

Ожидается, что жители с избыточным весом должны будут зарегистрироваться в специальной программе.

«Это может звучать смешно, но по-другому нельзя. Это будет опыт Ферганы. Если сбросит 5 кг, дадим 2,5 млн сумов. Если 10 кг, то 5 млн сумов. Знаете, если человек сбросит 10 кг, ему уже не надо будет платить деньги. Он станет легче, он начнёт смотреть на мир другими глазами. В основе этого лежит эта мысль», — заявил хоким.

Глава областной администрации сообщил, что исполнительные органы и махалли будут работать над пропагандой этой практики.