Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров, выступая с ежегодным обращением на сессии областного кенгаша народных депутатов 20 декабря, анонсировал эксперимент по снижению веса жителей региона.
Со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения он сообщил, что 50−55% заболеваний в мире вызваны нездоровым образом жизни, избыточным весом, неправильным питанием и малоподвижностью, 15% заболеваний — наследственным фактором, 10−15% — нервными расстройствами и ещё 15% — другими причинами.
«У нас в Узбекистане этот показатель наверняка составляет 80%. Из-за нездорового образа жизни происходят заболевания. Мы проанализировали заболевание сахарным диабетом, зарегистрировано 32 тысячи пациентов с сахарным диабетом, из них только 2000 — наследственная форма диабета. 30 тысяч людей заболели диабетом из-за неправильного питания, стресса, ожирения, малоподвижности, вредных привычек», — сообщил хоким.
Хайрулло Бозоров заявил, что жители с избыточным весом получат по 500 тысяч сумов, если в течение года смогут сбросить 5 кг и больше.
«Мы готовим решение и положение. Если в течение года сбросят от 5 кг и выше — 10−15 кг, мы дадим денежное вознаграждение. Каким будет порядок? Будет отдельная комиссия в районах и городах. Скажем, сегодня человек идёт в поликлинику, проходит регистрацию, его вес составляет 100−150 кг… Если через шесть месяцев сбросит 5 кг, мы выплатим 2,5 млн сумов — по 500 тысяч сумов за килограмм», — сообщил он.
Ожидается, что жители с избыточным весом должны будут зарегистрироваться в специальной программе.
«Это может звучать смешно, но по-другому нельзя. Это будет опыт Ферганы. Если сбросит 5 кг, дадим 2,5 млн сумов. Если 10 кг, то 5 млн сумов. Знаете, если человек сбросит 10 кг, ему уже не надо будет платить деньги. Он станет легче, он начнёт смотреть на мир другими глазами. В основе этого лежит эта мысль», — заявил хоким.
Глава областной администрации сообщил, что исполнительные органы и махалли будут работать над пропагандой этой практики.
Fima Sobak
Как понять:"Знаете, если человек сбросит 10 кг, ему уже не надо будет платить деньги."? Здесь возможны 2 варианта. Первый- это как продолжил свою мысль сам хоким:"Он станет легче, он начнёт смотреть на мир другими глазами." И второй вариант — после такого сброса веса платить просто будет некому.