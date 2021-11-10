С 1 января 2022 года выплата платежей за ходьбу посредством платформы «Здоровый образ жизни» (1hls.uz) будет осуществляться в полном объёме за счёт средств государственного бюджета. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию видов спорта ходьба, бег, мини-футбол, бадминтон, стритбол и Workоut» от 5 ноября.

Министерству финансов поручено предусмотреть в параметрах госбюджета на следующий год платежи, осуществляемые через платформу.

Выплачивать пользователям приложения деньги начали в июне. Источником финансирования выплат, согласно указу президента от октября 2020 года, является специальный сбор с производителей вредных для здоровья населения продуктов (алкоголя и сигарет).

9 ноября на совещании по вопросам предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что число пользователей платформы «Здоровый образ жизни» достигло 600 тысяч человек, которым за ходьбу в общей сложности выплачено 18 млрд сумов.

«На усиление просветительской работы в этом направлении и увеличение количества пользователей платформы Министерству финансов поручено в следующем году дополнительно выделить 60 млрд сумов», — сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Соблюдение здорового образа жизни является самым важным фактором в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, отметил президент.

«Газета.uz» по просьбам читателей публиковала инструкцию о том, как установить приложение и переводить деньги на банковскую карту.