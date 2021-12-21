В Гузарском районе Кашкадарьинской области на 16-м км автодороги 4Р-88 «Шуртан-Мангит» 21 декабря примерно в 13:25 столкнулись шесть автомобилей, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.





При резком ухудшении погодных условий в результате пыльной бури столкнулись три грузовых автомобиля, двигавшихся в одном направлении, затем в них врезались автомобиль Tico и две машины Nexia, ехавшие по встречной полосе.





«В результате ДТП никто не пострадал. Ущерб нанесён только транспортным средствам», — заявил представитель ГУБДД, попросив соблюдать скоростной режим и дистанцию в любую погоду.

В социальных сетях в этот день писали, что видимость из-за запыленности местами была менее 3 метров.

Накануне о пыльных бурях и пыльной мгле в ряде регионов страны предупреждал Узгидромет.