В некоторых районах Кашкадарьинской области днем 21 декабря наблюдались сильные ветры, поднявшие в воздух пыль.





ГУБДД МВД в связи с этим просило водителей соблюдать осторожность в связи с ухудшением видимости и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Распространилось также видео, в котором автор говорит о столкновении в Гузарском районе 4 легковых и 3 грузовых автомобилей. Официальной информации о нем пока нет.

На других кадрах автор сообщает, что на расстоянии 3 метров не видно номера машины, которая едет впереди.

Фото: t.me/Qashqadaryo_Qarshi_Shahrisabz 07

Накануне Узгидромет предупредил, что пыльная буря и пыльная мгла 21 декабря возможны в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям и пустынной зоне страны. По прогнозу в Кашкадарье вечером возможен дождь.