21−22 декабря на территорию Узбекистана через Каспийское море ожидается вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы с районов Кавказа, из-за чего местами ожидается усиление ветра, сообщил Узгидромет.

21 декабря по Каракалпакстану, Хорезмской, Ташкентской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областям ветер может усилиться до 17−22 м/с, по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской — до 17−22 м/с, местами возможны порывы до 25−28 м/с. По Андижанской, Наманганской и Ферганской областям сильных ветров не ожидается.

21−22 декабря по стране местами пройдут дожди, по предгорным и горным районам возможны сильные.

Прогноз погоды на неделю

В течение недели характер погоды по Узбекистану ожидается неустойчивый.

21 декабря по большей части территории страны погодные условия сохранятся, лишь днём по северу и к вечеру по юго-западным районам начнёт заходить антициклон с районов Кавказа, местами пройдут дожди. Температура воздуха ожидается ночью в пределах 0…+5 градусов Цельсия, днём она повысится до +15…+18, по северу температура не превысит +7…+12.

22 декабря фронт вторжения сместится на восток, дожди по большей части территории страны пройдут ночью и утром. По предгорным и горным районам осадки будут в виде дождя и снега, местами возможны сильные. По северу и северо-западным районам дожди прекратятся. Температура воздуха ночью составит +4…+9, днем — +10…+15.

21−22 декабря с вторжением прохладного воздуха по стране ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, по Бухарской, Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областям местами возможны порывы до 25−28 м/с.

23−24 декабря по большей части территории страны ожидается сухая и умеренно тёплая погода, лишь по северу вновь погодные условия изменятся — зайдёт антициклон вторжения с районов Поволжья. По Каракалпакстану и Хорезмской области пройдут дожди местами с переходом в снег. Температура воздуха ночью будет в пределах 0…+5, днём 23 декабря — +8…+13, 24 декабря по всей стране — +5…+10, по северу с осадками она понизится до 0…+5.

В течение всей неделе по Узбекистану местами возможны туманы.