Региональный форум на тему выполнения резолюции 1325 Совета безопасности ООН об усилении роли женщин в обеспечении мира и безопасности в Центральной Азии открылся в Ташкенте в понедельник, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

В форуме участвуют председатель Сената и глава Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии Танзила Нарбаева, специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, региональный директор структуры «ООН-женщины» по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Яссир и руководители ряда международных организаций, а также представители государственных и негосударственных организаций стран региона.

«Впервые члены диалога, представители государственных структур, женских организаций гражданского общества региона, руководители структур ООН и международные эксперты собрались вместе для обсуждения вопросов сотрудничества по реализации глобальной повестки „Женщины, мир и безопасность“ как на национальном, так и на региональном уровнях», — отметила на открытии мероприятия Танзила Нарбаева.





Она сообщила, что в настоящее время ведётся работа над созданием национальной платформы женщин-лидеров, деятельность которой будет охватывать вопросы продвижения гендерного равенства, защиты прав и интересов женщин на всех уровнях — «махалля, район, область, республика».

«Мы осознаём важную роль институтов гражданского общества в решении актуальных вопросов, в том числе связанных с защитой прав женщин и девочек», — подчеркнула глава Сената.

«Резолюция 1325 была принята благодаря женщинам-активисткам! И прогресс, который был достигнут за последние 20 лет — это в первую очередь заслуга гражданского общества», — отметила Наталья Герман.

На форуме будут обсуждены реализация Глобальной повестки дня «Женщины, мир и безопасность» и региональные механизмы и платформы для вклада организаций гражданского общества в её выполнение.

Диалог женщин-лидеров был создан в качестве неформальной региональной платформы в декабре 2020 года. В первый год в нём председательствует Узбекистан.