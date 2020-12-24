23 декабря в онлайн режиме состоялась первая встреча по созданию Диалога женщин-лидеров государств Центральной Азии. Помимо представителей пяти стран региона, во встрече участвовали глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталья Герман и директор Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Мирьяна Сполярич Эггер. Узбекистан представляла председатель Сената Танзила Нарбаева.

Выступая на мероприятии, Танзила Нарбаева назвала встречу нового неформального механизма историческим событием, отметив, что таким образом формируется «совершенно новая консультативная площадка для развития регионального сотрудничества». Она выразила надежду, что в будущем к диалогу присоединятся и представительницы Афганистана, «что придаст нашим встречам большую целостность».

Деятельность диалога, как ожидается, сфокусируется на таких направлениях, как поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе, укрепление доверия между странами, достижение устойчивого развития, расширение возможностей женщин в системе государственного и общественного управления, предпринимательства, активизация реализации проектов и программ, направленных на защиту прав и интересов женщин, девушек, молодежи и детей, обеспечение гендерного равенства.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава РЦПДЦА Наталья Герман отметила, что центр готов помочь обеспечить платформу для обсуждений и дальнейшей работы, в том числе расширить доступ к региональному и глобальному партнерству, а также обмену опытом.





По предложению главы РЦПДЦА председательство в рамках Диалога женщин-лидеров Центральной Азии в 2021 году возложено на Танзилу Нарбаеву.

Узбекская сторона предложила следующие направления сотрудничества в рамках диалога:

Анализ положения женщин в странах региона («Хотя мы соседи, но не все знаем») Глубокий анализ законодательства (повышение статуса женщин и расширение их участия в управлении делами государства); Повышение уровня образования; Повышение общественно-политической активности женщин; Охват занятостью, женское предпринимательство; Вопросы насилия; Вопросы воспитания («Оно не должно быть однобоким»); Повышение информированности.

Танзила Нарбаева предложила включить в план мероприятий на следующий год «различные форматы» — встречи-консультации женщин-парламентариев как центрального, так и регионального уровней, бизнес-форумы, конференции, круглые столы, семинары с участием женщин-учёных, экспертов в самых разных областях.

Она предложила после улучшения эпидемиологической обстановки провести первую конференцию женщин-лидеров, а также первый женский бизнес-форум стран-участниц диалога в Узбекистане при поддержке агентств ООН.