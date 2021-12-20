Автор блога TentakMinds 19 декабря разместил сообщение заведующей секретариатом кенгаша народных депутатов Джизакской области Нодиры Каримовой. В нём отмечается, что 20 декабря в 9:00 состоится сессия кенгаша, на которой ожидается обращение хокима области Эргаша Салиева.

Эргаш Салиев. Фото: хокимият Джизакской области.

Завсекретариатом в сообщении указывает, что депутаты районных и городских кенгашей, председатели постоянных комиссий и руководители секретариатов должны явиться в официальной форме (белая рубашка, чёрные брюки, галстук, депутатский значок, удостоверение).

Кроме того, на сессию запрещён вход с телефоном. Участники заседания должны быть в зале в 9:00, зарегистрироваться и занять указанное место в 9:30. Вопросы во время сессии задаваться не будут.

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев со ссылкой на джизакских депутатов сообщил, что инициатива о запрете телефонов и вопросов может принадлежать самой заведующей секретариатом.

«Другими словами, депутат, который возглавляет секретариат, хочет наложить ограничения на депутатов», — заявил он.

По его словам, депутат может задавать вопросы любому чиновнику от имени народа: «На самом деле не только депутат, но и рядовой гражданин вправе задать вопрос хокиму. Его нельзя ограничивать, если нет отдельного закона, ограничивающего это».

Расул Кушербаев считает, что такие требования к депутатам могут возникать в регионе, который «становится более автократическим и где не соблюдается Конституция».

«Каков правовой статус Джизака? Насколько нам известно, это всё ещё одна из областей в составе Узбекистана. Кроме того, поскольку депутат также имеет право на неприкосновенность своего имущества, наложение ограничений на вход с личным телефоном также незаконно», — заявил депутат.

Парламентарий выразил надежду, что Джизакская область как часть Узбекистана будет соблюдать законы страны, а хоким ответит на вопросы депутатов. «Конечно, если у депутатов осталась смелость после вышеперечисленных требований», — добавил он.

Реакция секретариата

23-я сессия Джизакского областного кенгаша, 27 марта 2021 года. Фото: Хокимият Джизакской области.

Секретариат областного кенгаша со ссылкой на регламент сообщил, что депутатам необходимо присутствовать на заседаниях в официальной одежде, исходя из этикета и требований к депутатам.

«С учётом того, что сессия будет транслироваться в прямом эфире на региональном телевидении и в социальных сетях, рекомендуется выключить телефон, чтобы он не мешал сессии. В связи с удалённостью некоторых районов депутатам в рамках регламента напомнили, чтобы они не опаздывали на сессию», — говорится в сообщении.

Согласно статье 61 примерного Регламента местных кенгашей народных депутатов, хоким области ежегодно представляет в областной кенгаш отчёт по наиболее важным и актуальным вопросам социально-экономического развития региона.

«Обращение [хокима], включённое в повестку дня данной сессии, подробно обсуждалось на заседании постоянных комиссий с участием всех депутатов, а после заседания была запланирована открытая пресс-конференция, и депутаты были приглашены на пресс-конференцию. На ней будет [сессия] вопросов-ответов со стороны представителей СМИ и депутатов», — говорится в сообщении.

«Депутат — не школьник»

Расул Кушербаев отметил, что после критики в соцсетях депутатам разрешили пронести телефон, но включить «беззвучный режим». При этом он отметил, что не понял требование об «официальной одежде».

«Потому что я даже не знаю, что такое „официальная одежда“. К сожалению, в законодательстве нет понятия об этом: пока неизвестно, европейский ли это костюм, чёрная рубашка или национальный чапан», — заявил он.

Парламентарий также напомнил, что недопустимо обращаться к депутатам как к школьникам.

«Депутат — это не школьник, это независимое лицо, избираемое тысячами людей. Такие слова, как „приходите в белой рубашке“, „выключите телефон“, „приходите без вопросов“ и так далее говорятся школьникам. Похоже, до тех пор, пока не будет решён „вопрос о председателе кенгаша“ (речь о разграничении должности хокима и председателя кенгаша народных депутатов — ред.), в работе местных депутатов не будет никаких улучшений», — считает Расул Кушербаев.

Деятельность секретариатов кенгашей ранее подвергалась критике. Бывший депутат в Ташкентской области Феруза Бабашева заявляла, что 90% глав секретариатов являются представителями хокимов.

15 сентября 2020 года президент подписал закон, согласно которому при кенгашах появились секретариаты. Они занимаются организационным, техническим и иным обслуживанием деятельности кенгашей народных депутатов. Раньше этими задачами занимались аппараты хокимиятов, что противоречило принципу разделения властей. Председатель Сената Танзила Нарбаева отмечала, что депутаты долгие годы мечтали об этих изменениях.