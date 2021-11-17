15 ноября в социальных сетях распространились кадры, на которых депутат Уртачирчикского районного кенгаша народных депутатов, председатель районного кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана Феруза Бабашева, известная своими критическими выступлениями, показана в постели с неизвестным мужчиной.

На следующий день ГУВД Ташкентской области сообщило, что 2 октября оперативные сотрудники управления по заявлению местного жителя проверили дом, где обнаружили женщину Ф. Б. и мужчину Д. Ш., «находившихся в половой связи». В заявлении говорится, что ГУВД ведёт расследование обстоятельств распространения видеозаписи.

Феруза Бабашева заявила, что её в тот день продержали три часа (отпустив других), пытаясь заставить написать объяснительную и гарантийное письмо о том, что она будет молчать. По её утверждению, ей сломали палец. Она извинилась перед народом, который её поддерживает, и подчеркнула, что требует привлечения к ответственности «бессовестных и подлых» сотрудников органов внутренних дел и руководителей.

В защиту Ферузы Бабашевой выступили известные блогеры, депутаты и представители общественных организаций. В четверг ожидается заседание комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос лишения её депутатской неприкосновенности. «Газета.uz» рассказывает о депутате и происходящем вокруг неё в последние недели.

Кто такая Феруза Бабашева

Фото: Effect.uz.

Феруза Бабашева до назначения председателем Уртачирчикского районного кенгаша Народно-демократической партии и избрания депутатом многие годы работала в сфере народного и дошкольного образования. По её словам, она 12 лет работала директором школы, затем — заведующей отделами народного и дошкольного образования.

Говоря о деятельности депутата, она отмечала, что если работать с обращениями людей, то это не нравится должностным лицам. По её мнению, им нравятся депутаты, которые «хлопают и поднимают руку», но она не хочет такой становиться.

В своём Telegram-канале и на странице в Facebook депутат часто публикует обращения граждан, выезжает на места для изучения проблем, ведёт онлайн-трансляции и часто критикует должностных лиц (даже председателя Сената Танзилу Нарбаеву — верхняя палата парламента координирует деятельность кенгашей народных депутатов).

10 ноября она написала о руководителе секретариата районного кенгаша, который за день сообщил о проведении сессии кенгаша. По её словам, 90% глав секретариатов являются представителями хокимов.

Феруза Бабашева сообщала, что кенгаш НДПУ часто подаёт в суд на исполнительные органы власти и выигрывает. В частности, по её словам, депутаты НДПУ выиграли суд по незаконным действиям во время выборов в кенгаши, по делу о присвоении хокимиятом Ташкентской области имущества партии и другим делам.

«Газета.uz» писала о конфликте между Ферузой Бабашевой и сотрудниками органов внутренних дел 28 августа, в преддверии праздничного мероприятия в амфитеатре в Уртачирчикском районе, посвящённом к 30-летию независимости. Областное ГУВД сообщило, что причиной конфликта стало то, что депутаты пришли на мероприятие без масок. Депутаты же заявили, что около 50 родителей с детьми не были допущены на праздник.

Попытка лишить депутатской неприкосновенности

Феруза Бабашева и её коллега перед началом собрания постоянной комиссии кенгаша по этике в хокимияте Уртачирчикского района. Фото: Sirojiddin Media.

10 ноября Феруза Бабашева узнала, что её пытаются лишить депутатской неприкосновенности. За день до этого прокуратура Уртачирчикского района внесла соответствующее представление на рассмотрение кенгаша. Рассмотрение вопроса внесли в повестку сессии кенгаша на 16 ноября.

Депутат заявила о нарушении процедуры принятия представления. По её словам, перед выходом решения хокима о проведении сессии и включения в повестку вопроса о лишении депутатской неприкосновенности необходимо минимум за неделю провести заседание постоянной комиссии кенгаша по этике и ознакомить обсуждаемого депутата с документом, чего сделано не было.

Она отмечает, что сессию без объявления повестки хотели провести 10 ноября, но позже отложили её на 16 ноября. Феруза Бабашева полагает, что если бы она не начала задавать вопросы, её лишили бы депутатской неприкосновенности на следующий же день после внесения представления прокуратурой.

Постоянная комиссия кенгаша по этике была созвана после выхода решения хокима. В заседании принимал участие помощник прокурора, против чего выступала депутат, называя это «неправильным с точки зрения законности».

«На самом деле после внесения представления 9 ноября вы (комиссия кенгаша — ред.) должны были вызвать меня 10 ноября, вручить мне представление и назначить дату заседания минимум через неделю, то есть 17 ноября. В этот день я должна была прийти со своими аргументами. Если это дело „Агробанка“, то SMS писала не я, а юрист Министерства юстиции. Я привела бы этого юриста. Почему вы вызываете меня за час до собрания, когда я никак не подготовлена?» — заявила Феруза Бабашева.

Конфликт с «Агробанком»

Феруза Бабашева на собрании постоянной комиссии кенгаша по этике. Фото: Sirojiddin Media.

В представлении прокуратуры Уртачирчикского района от 9 ноября отмечается, что следственный отдел проводит доследственную проверку по обращению начальника управления «Агробанка» Мухитдина Киёмова.

В документе говорится, что издание Effect.uz разместило видеоролик с заголовком «Самый вороватый банк — это „Агробанк“, принудительная вакцинация — это неправильный путь — депутат Феруза Журабековна», в котором Феруза Бабашева назвала «Агробанк» «вороватым» из-за того, что учителям, которые являются клиентами банка, приходится платить комиссию в 1% при обналичивании средств с карты.

В ответ на видеообращение начальник управления «Агробанка» Мухитдин Киёмов написал комментарий в Telegram-канале депутата о «незаконности этих действий, которые могут усилить необоснованное недовольство граждан и только могут нанести вред обществу», отмечается в представлении.

Феруза Бабашева в ответ, говорится в документе, оскорбила Мухиддина Киёмова, назвав его «невежественным, лицемерным, трусливым, неспособным сказать правду „козлом“, который откажется от своих родителей и народа ради собственной выгоды».

Стоит отметить, что в Telegram-канале депутата тот июльский пост размещён без возможности комментирования. Во время видеотрансляции она зачитала комментарий, где говорится о «вороватом банке», и выразила своё мнение: «Ну, сейчас получается так, у нас нет другого выбора, кроме как прийти к этому мнению» (10:28). «Агробанк» в своём заявлении назвал «согласие» депутата с этим комментарием нарушением закона.

Прокуратура в представлении указала, что считает целесообразным лишить Ферузу Бабашеву депутатской неприкосновенности, чтобы привлечь её к ответственности по статье 41 Кодекса об административной ответственности («оскорбление»).

Депутат сообщила, что Мухиддин Киёмов до работы в «Агробанке» работал прокурором Ташкентской области. По данным СМИ, он также работал заместителем генерального прокурора Узбекистана. Феруза Бабашева пригласила его принять участие в сессии кенгаша.

Комментарий ГУВД Ташкентской области

Фото: ГУВД Ташкентской области.

16 ноября ГУВД Ташкентской области опубликовало заявление, сопроводив его размытыми фотографиями, по которым можно опознать Ферузу Бабашеву.

В заявлении говорится, что в области в целях «раннего предупреждения преступлений и правонарушений, неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона» проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Хавфсиз худуд» (безопасная территория) и «Хавфсиз тун» (безопасная ночь).

По данным ведомства, в управление обратился житель махалли «Хумсон» Бостанлыкского района, который сообщил лица по имени «Сарвар» и «Бахром» создали «место для утех» в дачах на территории общества «Chorbogʻ goʻzal bogʻi». Согласно заявлению, они сдавали помещения, где «созданы условия для половых отношений», в дневную аренду. В обращении также отмечается, что «некоторые аморальные люди нарушают покой населения в ночное время, что негативно сказывается не только на взрослых, но и на молодёжи».

На основании обращения 2 октября оперативные сотрудники ГУВД области проверили дачу на указанной территории, где находились две женщины и двое мужчин. При этом установлено, что женщина Ф. Б. и мужчина Д. Ш. «находились в половой связи».

«В ходе проведённой с ними беседы они сообщили, что употребляли алкогольные напитки и прибыли сюда с целью вступить в любовные отношения», — отмечается в заявлении.

В ГУВД заявили, что сейчас ведётся дополнительное расследования по факту «распространения видеозаписи с изображением данного процесса через социальные сети посредством взаимных переписок».

В управлении отметили, что ГУВД области регулярно проводит оперативные профилактические мероприятия против подобных нарушений закона, связанных с моралью. За последние 10 месяцев сотрудники управления задержали более 100 человек по статье 131 Уголовного кодекса («сводничество или содержание притонов») и более 50 — по статье 190 Административного кодекса («занятие проституцией»), говорится в сообщении.

«Требую, чтобы эти бессовестные сотрудники ответили перед законом»





16 ноября Феруза Бабашева прокомментировала распространение материалов о ней в соцсетях. Она заявила, что сотрудник ГУВД Ташкентской области Зиёдулла Рахимов «ответит за всё».

«Те, кто видел ваши выходки в Нурафшане, ваши выходки перед офицерами Национальной гвардии в образцовых домах, ещё живы! Вы ответите за то, что сломали мне палец, вырвали ноготь и заставили меня что-то написать! Чем теперь вы будете пугать? Теперь все знают, как вы шантажируете. Завтра я расскажу, как пять мужчин заставляли меня что-то написать», — сообщила она в своём Telegram-канале.

В ответ на сообщение ГУВД Ташкентской области она обратилась к пресс-секретарю управления с рядом вопросов:

Если это произошло 2 октября, почему вы до этого не выпускали этот подготовленный ролик, ждали окончания выборов? Почему вы не сняли на видео других людей? Почему не был вызван заявитель? О его личности только сейчас стало известно? Почему не был вызван хозяина дома в тот же день и позже? Почему не вызвали районного инспектора по профилактике в тот же день и позже? Почему выгнали всех и сломали мне палец, применили силу? Почему меня пытались заставить написать объяснительную, гарантийное письмо о том, что я буду молчать? Почему мне не разрешили вести прямую трансляцию и вообще не разрешили пользоваться телефоном? Почему начальник Бостанлыкского РОВД ничего не знал об этом организованном преступлении? Почему мне не провели экспертизу в тот же день и отказывались доставить меня в ГУВД Ташкентской области, несмотря на неоднократные просьбы? Почему сбежали, когда я позвонила своему адвокату, юристу и знакомым журналистам и блогерам? Почему задержали только меня, не подпуская никого, закрыли в комнате на три часа и пытались меня направлять согласно своим инструкциям? Откуда взялось это видео, почему оно вышло, почему было смонтировано? Какие обиды ко мне у руководителей Ташкентской области и выше? У меня есть видео и аудио ряда должностных лиц. Почему я, будучи женщиной, не публикую их, а они, будучи «мужчинами», работая в государственном учреждении, позволяют себе публиковать такие смонтированные видео?

Позже она написала: «Я не ангел, у меня нет крыльев, я снова и снова это подчеркиваю… Но я требую, чтобы эти бессовестные, подлые сотрудники органов, руководители понесли ответственность перед законом! Вы за всё ответите! Вы не сможете победить меня своими мерзкими действиями!» Депутат также извинилась перед народом, который её поддерживает.





17 ноября пресс-секретарь ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов, реагируя на вопросы Ферузы Бабашевой, опубликовал встречные вопросы:

Если это произошло 2 октября, почему вы до сих пор не подали заявление, чего вы ждали, пленарного заседания? Почему вы не сказали, кто владелец дачи, и в тот день, и потом? Почему вы не заявили о том, что вам сломали палец, не сообщили о применении силы? Почему вы сами не прошли экспертизу, если получили травмы, не обратились по этому поводу в суд или другие вышестоящие органы? Почему вы не написали в социальных сетях о том, что позвонили своему адвокату, юристу, знакомым журналистам и блогерам? Есть ли у вас какие-либо факты, кроме предположений, что это видео распространил именно Зиёд Рахимов, кого вы в этом обвиняете и чьё фото вы разместили? Откуда мне знать, что в отношении вас имеют руководители Ташкентской области и выше? Разве я лично вам мешаю, чтобы вы опубликовали видео и аудио ряда должностных лиц? Кто, в первую очередь, виновен в том, что вы предстали в плохом свете? Я считаю оскорблением оправдываться перед вами.

Бобур Туляганов добавил, что до сих пор неизвестно, кто распространил видео, и он лично осуждает человека, сделавшего это.

Реакция НДПУ

Народно-демократическая партия Узбекистана 16 ноября также выступила с заявлением. В партии подчеркнули: «Честь и достоинство человека неприкосновенны. Это твёрдое требование проводимых в нашей стране демократических реформ».

«Ситуации с гражданкой Республики Узбекистан, депутатом Уртачирчикского районного Кенгаша народных депутатов Ферузой Бабашевой должна быть дана оценка в полном соответствии с законом», — говорится в заявлении.

«Согласно статье 27 Конституции Республики Узбекистан, каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и достоинство, вмешательства в его частную жизнь, на неприкосновенность его жилища», — отметили в партии.

«Никто не может входить, обыскивать или осматривать чьё-либо жилище, разглашать тайну переписки и телефонных разговоров, кроме случаев, предусмотренных законом и в порядке, установленном законом», — подчёркивается в заявлении.

В НДПУ напомнили об уголовной ответственности по статье 141−1 УК за действия, связанные с нарушением неприкосновенности частной жизни.

«Народно-демократическая партия призывает воздерживаться от выражения различных мнений по данной ситуации до тех пор, пока соответствующие органы не дадут правовую оценку», — отметили в партии.

В защиту Ферузы Бабашевой выступили другие депутаты, блогеры и представители общественных организаций.