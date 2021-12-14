Днём 14 декабря на массиве «Дустлик-1» в Сергелийском районе Ташкента загорелся пассажирский автобус Mercedes-Benz, следующий по маршруту №47, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Информация о пожаре поступила в районный отдел по чрезвычайным ситуациям в 15:21. Два пожарно-спасательных экипажа прибыли на место происшествия в 15:25, к 15:34 пожар был полностью потушен. В результате инцидента сгорела задняя часть автобуса. Жертв и пострадавших нет.

Причины пожара и размер ущерба устанавливаются, говорится в сообщении.