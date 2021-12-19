19 декабря в 14:20 в столовой «Лаззат» в махалле «Навруз» в Акдарьинском районе Самаркандской области произошёл взрыв, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным министерства, в столовой имелось два баллона с пропаном. Взрыв привёл к пожару, охватившему 40 кв. м потолка и оборудование.

Согласно предварительным данным, 10 человек, получивших телесные повреждения, госпитализированы.

Первый пожарно-спасательный экипаж прибыл на место ЧП в 14:23, огонь был локализован в 14:29 и потушен в 14:54. Позже прибыл второй расчёт пожарных.

По факту инцидента ведётся предварительное следствие.