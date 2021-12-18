Начальник управления экологии и охраны окружающей среды Ташкентской области Бахтиёр Джураев освобождён от занимаемой должности. Ещё 14 человек сотрудников управления получили выговор, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

16 декабря на очередном заседание в режиме видеоконференцсвязи проанализирована работа комитета по реагированию на обращение граждан.

Отмечалось, что за 11 месяцев в комитет поступило 6697 обращений от физических и юридических лиц, что в 1,75 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них через виртуальную приемную президента «pm.gov.uz» поступило 4665 обращений, устно — 1215 и письменно — 817.

В разрезе регионов наибольшее количество обращений было в Ташкентской области (710 или 15% от общего количества) и большинство из них не были решены своевременно. Кроме того, наблюдаются системные недостатки в решении экологических проблем в регионе, в первую очередь, «из-за безответственности начальника управления». В результате чего он уволен, а 14 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности за «затягивание» рассмотрения жалоб.