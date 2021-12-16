Президент Узбекистана 15 декабря подписал конституционный закон «О чрезвычайном положении». Документ опубликован в «Народном слове» и вступил в силу 16 декабря.

До настоящего времени в Узбекистане не было законодательного документа, устанавливающего основания для введения чрезвычайного положения (ЧП) в стране.

Согласно закону, чрезвычайное положение — это временно вводимый в соответствии с Конституцией на всей территории или в отдельных местностях особый правовой режим деятельности государственных органов, органов самоуправления и организаций, допускающий установление отдельных ограничений прав и свобод граждан страны, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также прав юридических лиц, и возлагающий на них дополнительные обязанности.

Документом также вводится понятие комендантского часа. Это время суток, в течение которого устанавливается запрет на нахождение на улицах и в иных общественных местах либо вне жилища без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

Цель введения ЧП, согласно документу, — устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение безопасности граждан и защиты конституционного строя и территориальной целостности Узбекистана.

Обстоятельства введения ЧП

Чрезвычайное положение вводится в исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни, здоровью и безопасности граждан, конституционному строю и территориальной целостности Узбекистана, устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер.

К таким обстоятельствам относятся:

реальная внешняя угроза, попытки насильственного изменения основ конституционного строя и территориальной целостности Узбекистана, массовые беспорядки, террористические акты, а также блокирование или захват особо важных и категорированных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и пограничные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан и деятельности государственных органов и других организаций;

крупные катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии и другие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Введение ЧП

Чрезвычайное положение вводится указом президента Узбекистана. Указ должно быть незамедлительно обнародован в СМИ. В нем определяются:

обстоятельства, послужившие основанием для введения ЧП;

обоснование необходимости его введения;

границы территории, где вводится ЧП;

силы и средства, обеспечивающие режим ЧП;

перечень чрезвычайных мер и пределы их применения, исчерпывающий перечень временных ограничений;

государственные органы, их должностные лица, ответственные за осуществление чрезвычайных мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения;

специальные органы государственного управления, создаваемые на период действия чрезвычайного положения, и их полномочия;

дата и время вступления указа в силу, а также срок действия чрезвычайного положения.

Указ президента о введении ЧП должен быть утверждён на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. В случае, если палаты не утвердят указ, он утратит силу.

Срок действия ЧП

Чрезвычайное положение, вводимое на всей территории Узбекистана, не может превышать 30 суток, а вводимого в её отдельных местностях — 60 суток.

Действие чрезвычайного положения может быть продлено ещё на один срок указом президента, если цели введения чрезвычайного положения не были достигнуты.

Действие ЧП полностью или частично прекращается, в том числе досрочно, если обстоятельства, послужившие основанием для введения чрезвычайного положения, были устранены.

Виды чрезвычайных мер

Чрезвычайные меры и временные ограничения, применяемые при введении ЧП, могут применяться в комплексе и по отдельности. Среди них:

полное или частичное приостановление полномочий органов государственного управления, органов государственной власти на местах, органов самоуправления граждан;

ограничение на свободу передвижения по территории, где введено ЧП, а также особый режим въезда на указанную территорию и выезда с неё;

усиление охраны общественного порядка, особо важных и категорированных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

ограничения на осуществление отдельных видов деятельности, включая реализацию товаров, выполнение работ и оказание услуг;

особый порядок продажи, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости;

запрещение или ограничение проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций, а также иных массовых мероприятий;

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также опасные химические и биологические вещества;

эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае, если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения в связи с чрезвычайными обстоятельствами, а в отношении недвижимых объектов, в том числе объектов материального культурного наследия, принятие соответствующих мер по их охране.

введение комендантского часа;

проведение мероприятий территориальной обороны;

ограничение деятельности СМИ с указанием условий и порядка такого ограничения, а также временное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих средств, множительной техники, установление особого порядка проведения аккредитации журналистов;

приостановление деятельности ННО, препятствующих устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения;

проведение личного досмотра граждан, проверки документов, удостоверяющих их личность, досмотра вещей, жилища и транспортных средств;

запрещение реализации оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства и их аналоги, психотропные и сильнодействующие вещества, этилового спирта и алкогольной продукции;

выдворение лиц, нарушающих режим ЧП и не проживающих на территории, где введено ЧП, за ее пределы.

эвакуация населения в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или мобильных жилых помещений для временного проживания;

введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий;

привлечение государственных резервов, мобилизация ресурсов организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, изменение режима их работы, переориентация указанных организаций на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;

в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, привлечение трудоспособного населения, транспортных средств юридических и физических лиц для проведения этих работ при обязательном соблюдении требований законодательства об охране труда.

В пояснительной записке к документу указывалось, что закон подготовлен с учётом международного опыта в условиях распространение пандемии коронавируса в мире.

Некоторые депутаты парламента в ходе обсуждения отмечали, что в первые дни пандемии в обществе широко обсуждалась идея объявления чрезвычайного положения в стране, однако, сделать это не позволяло отсутствие законодательства.