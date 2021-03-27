Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на пленарном заседании 25 марта концептуально приняли в первом чтении проект закона «О чрезвычайном положении», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Как следует из пояснительной записки к документу (есть у «Газеты.uz»), сегодня наряду с другими странами мира в Узбекистане широко распространена коронавирусная инфекция, число заразившихся растёт, что требует принятие чрезвычайных мер.

«Это в свою очередь способствует возникновению необходимости дальнейшего совершенствования национального законодательства. В этой связи, для создания правовых основ на уровне закона рабочей группой в составе ответственных сотрудников Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и Службы государственной безопасности с учётом требований Конституции и международного опыта подготовлен данный проект», — говорится в записке.

Депутат, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев отметил, что в первые дни пандемии коранавируса в Узбекистане общественность широко обсуждала возможность объявления чрезвычайного положения в стране, но отдельного закона об этом не было.

В новом законопроекте прописаны обстоятельства и порядок введения чрезвычайного положения, меры и ограничения, специальные государственные органы, гарантии прав физических и юридических лиц на период действия ЧП и другие нормы.

Фото: Законодательная палата.

Из политических партий фракция «Адолат» не одобрила законопроект и осталась на этой позиции во время пленарного заседания, добавил Расул Кушербаев.

«Газета.uz» ещё в октябре сообщала, что фракции политических партий Узбекистана рассматривают проекта закона «О чрезвычайном положении». Аналогичный законопроект был разработан в 2016 году и выносился на обсуждение, но в итоге принят не был.

Согласно текущему варианту законопроекта (в окончательной версии могут быть изменения), целями введения чрезвычайного положения (ЧП) в документе указаны устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение общественной безопасности, защиты прав, свобод, законных интересов и безопасности граждан, конституционного строя и территориальной целостности страны.

В документе даются определения понятиям «комендантский час», «особо важные и категорированные объекты», «чрезвычайное положение», «Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения» и другие.

Чрезвычайное положение вводится при возникновении следующих обстоятельств:

реальная внешняя угроза, посягательства на конституционный строй и территориальную целостность Узбекистана, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, а также блокирование или захват особо важных и категорированных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и пограничные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, повседневной деятельности государственных органов, других организаций;

крупные катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии и другие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Чрезвычайное положение на всей территории страны или в отдельных административных территориях вводится указом президента, который в течение трех суток вносится на утверждение в Законодательную палату и Сенат Олий Мажлиса и незамедлительно публикуется в СМИ.

Депутаты и сенаторы парламента обязаны прибыть к месту проведения совместного заседания незамедлительно, без специального вызова. Утверждение указа предлагается рассматривать без предварительного обсуждения в комитетах обеих палат. При отказе в утверждении указ о введении ЧП утрачивает силу наряду с принятием соответствующего совместного постановления палат парламента.

При введении ЧП на всей территории страны парламент не может быть распущен, говорится в проекте закона.

Срок действия ЧП на всей территории страны не может превышать 30 суток, а на ее отдельных административных территориях — 60 суток. По истечении срока ЧП считается прекращенным. В случае если в течение этого срока цели не были достигнуты, срок действия ЧП может быть продлен указом президента с соблюдением вышеуказанных требований. Действие ЧП может быть прекращено полностью или частично при устранении обстоятельств раньше срока.

В пояснительной записке отмечается, что принятия закона «создаст условия для упорядочения правовых отношений при принятии эффективных и оперативных чрезвычайных мер органами системы государственного управления, защиты прав, свобод

и законных интересов граждан, совершенствованию нормативно-правовой базы Узбекистана".