В 2022—2026 годах в Ташкенте планируется построить 30 школ на 123,7 тысяч мест, следует из сюжета телеканала «Узбекистан 24», посвящённого визиту президента Шавката Мирзиёева в Мирзо-Улугбекский район столицы 11 декабря. Но этого недостаточно для решения проблемы с переполненностью классов.

Согласно презентации, представленной главе государства, сейчас в столице на одно место в школе в среднем приходится 1,4 ученика. В некоторых районах ситуация хуже. В частности, в Бектемирском районе коэффициент переполненности классов составляет 1,7 (1,7 ученика на одно место), Юнусабадском районе — 1,6, в Мирабадском, Чиланзарском, Яккасарайском районах — 1,5.

Фото: «Узбекистан 24».

В 2022—2026 годах в Ташкенте планируется построить 30 школ на 123,7 тысяч мест, а также провести реконструкцию 60 школ.

По состоянию на 2021 год мощность школ составляет 332 тысяч мест, тогда как в них обучается 470 тысяч человек. В 2025 году прогнозируется увеличение мощности школ до 455 тысяч мест, но при этом число учащихся достигнет 550 тысяч мест. Коэффициент снизится до 1,2.

На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 16 декабря сенатор спросил хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, как планируется решить проблему переполненных классов, учитывая, что в ближайшие годы число учеников школ превысит полмиллиона человек.

По словам градоначальника, это одна из наиболее актуальных проблем последних лет.

«Правда, в течение 1−2 лет сложно решить эту проблему, но граждане не будут ждать. Наши дети не могут не учиться. Перед собой мы поставили ряд целей в качестве проектов. Один из проектов: вокруг махаллей и школ есть пустующие здания частных предпринимателей, они могут дать их в аренду. Если это подойдёт, то мы можем взять эти здания в аренду, договориться с государством на 2, 3, 4 и 5 лет. Большие классы могут обучаться там, это позволит нам быстрее выйти из ситуации», — заявил он.

При этом Джахонгир Артыкходжаев отметил, что конкретные планы по решению проблемы будут представлены позже.

«Мы можем принять такие меры, пока государство ещё сильнее встанет на ноги, пока у него появится больше денег, чтобы иметь возможность строить по 20−30 школ в год… Мы рассматриваем эту меру в качестве проекта, но я сейчас конкретно не могу сказать. После Нового года станет известно», — заявил он.

В ноябре президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что в 2022 году государство планирует построить 40 школ за 410 млрд сумов. «Газета.uz» писала, что это почти в два раза больше, чем в прошлом году, но всё равно катастрофически недостаточно для решения проблемы переполненных классов.