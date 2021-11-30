В ближайшие пять лет в Узбекистане планируется реализовать 21 крупный проект по строительству электростанций общей мощностью 740 МВт. Проекты были представлены президенту Шавкату Мирзиёеву 20 ноября, сообщила пресс-служба главы государства.

В следующем году планируется реализовать 7 проектов суммарной мощностью 170 МВт, в 2023—2024 годах — 12 проектов мощностью 150 МВт и в 2025—2026 годах — 2 проекта мощностью 420 МВт.

Президент дал указания «по качественному строительству и обеспечению устойчивого функционирования данных сооружений», говорится в сообщении.

С 2017 года, когда была образована компания «Узбекгидроэнерго», построено 11 новых и модернизировано 8 ГЭС. В результате созданы дополнительные электрогенерирующие мощности на 244 МВт. Однако гидроэнергетический потенциал Узбекистана используется только наполовину, отмечается в сообщении.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость привлечения частного сектора в сферу строительства малых гидроэлектростанций, не требующих возведения плотин. Сформирован список 22 перспективных площадок, на которых на основе тендера планируется строительство миниГЭС мощностью до 5 Мвт.

Президент также указал на возможность установки компактных гидростанций мощностью до 500 кВт для электроснабжения сёл, расположенных вдоль рек и каналов, таких как Нарын, Сох, Танхоз, Акбулак, Угам. Перечень таких площадок будет объявлен населению и предпринимателям.

По указанию главы государства льготы и субсидии, положенные физическим лицам и предпринимателям за установку ветряных электростанций, будут распространяться и на малые гидростанции.