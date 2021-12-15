Сенат Олий Мажлиса на 22-м пленарном заседании 15 декабря одобрил закон о государственном бюджете Узбекистана на 2022 год.

Как сообщил министр финансов Тимур Ишметов, объём валового внутреннего продукта в 2022 году прогнозируется на уровне 839,9 трлн сумов. Ожидается, что рост ВВП составит 6% за счёт увеличения промышленного производства на 7%, сферы услуг — на 6,5%, строительства — 8,1%, сельского хозяйства — 3,3%.

Тимур Ишметов. Фото: Сенат.

Инфляция ожидается на уровне 9%. Лимит на привлечение внешнего долга устанавливается в пределах 4,5 млрд долларов, предельный размер дефицита консолидированного бюджета — 3% ВВП.

Законом внесены существенные изменения в налоговую политику. Ставка налога на прибыль сохраняется на уровне 15%, а ставка налога на прибыль в виде дивидендов — на уровне 5%.

Годовая предельная норма амортизации и размер инвестиционного вычета повышается в среднем в 2 раза.

Налогоплательщикам предоставляется право осуществлять перенос убытка на будущее в течение 10 лет, следующих за налоговым периодом, в котором получен убыток. При этом отменяется требование о том, чтобы совокупная сумма переносимого убытка не превышала 60% налоговой базы текущего налогового периода.

Ставку налога на имущество юридических лиц планируется снизить с 2% до 1,5%. Вносится требование о том, что налоговая база для зданий не может быть ниже минимального значения, установленного в абсолютной величине на 1 кв. м в следующих размерах:

в Ташкенте — 2,5 млн сумов;

в Нукусе и облатных центрах — 1,5 млн сумов;

в других регионах — 1 млн сумов.

Местные кенгаши получают право применять коэффициент 0,5, т. е. они могут снизить налог на 50% с учётом особенностей развития региона.

Предпринимателям предоставляется право провести независимую переоценку, если они считают, что стоимость их имущества ниже рыночных цен. Результаты оценки будут признаваться в качестве налогооблагаемой базы.

Обнуляется ставка акцизного налога при экспорте природного газа, а также при реализации импортированного газа на внутренний рынок Узбекистана. Реализация сжиженного газа предприятиями-производителями также освобождается от акциза.

В 2022 году в результате вышеуказанных изменений в распоряжении налогоплательщиков, по предварительным данным, останется 2,4 трлн сумов.

Законом снижаются ставки налога за пользование недрами по нефти и природному газу до 10% (сейчас — 20% и 30% соответственно), золоту и меди — до 7% (10%), вольфраму — до 2,7% (10,4%), урану — до 8% (10%).

Основные ставки налогов остаются без изменений: НДС — 15%, налог на прибыль — 15%, налог на доходы физлиц — 12%, налог с оборота — 4%.

Со следующего года сбор, уплачиваемый при покупке и временном ввозе автомобиля, отменяется.

В 2022 году доходы консолидированного бюджета прогнозируются на уровне 254,6 трлн сумов, или 30,3% ВВП.

Доходы госбюджета определены в размере 200 трлн сумов, или 23,8% ВВП. Из них налоговые поступления — 68,5 трлн сумов, включая налог на прибыль — 43,7 трлн сумов, налог с оборота — 2,7 трлн сумов, НДФЛ — 22 трлн сумов. Объём косвенных налогов составит 73,2 трлн сумов, включая НДС — 53,3 трлн сумов, акцизный налог — 15 трлн сумов, таможенные пошлины — 4,8 трлн сумов. Ресурные и имущественные налоги пополнят бюджет на 25,7 трлн сумов, включая налог на имущество — 3,2 трлн сумов, земельный налог — 4,3 трлн сумов, налог на недры — 17,4 трлн сумов, налог на водные ресурсы — 9 млрд сумов.

Закон определяет правила распределения налогов и неналоговых доходов между бюджетными единицами. В дополнение к текущему порядку в бюджеты районов и городов в полном объёме можно будет зачислять налог на имущество и земельный налог с юридических лиц (сейчас эти налоги зачисляются в областные и городские бюджеты).

Помимо поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи и алкогольную продукцию, включая пиво, в бюджеты Каракалпакстана, областей и Ташкента будут перечисляться поступления по акцизу на табачные изделия.

В результате местные бюджеты получат в своё распоряжение 5,6 трлн сумов перераспределяемых налогов.

Консолидированные расходы госбюджета на 2022 год не сообщаются, но в законопроекте указывалась сумма 280,1 трлн сумов, или 33,3% ВВП. Расходы бюджета прогнозируется на уровне 214,8 трлн сумов или 25,6% к ВВП. Это на 31,2% больше прошлогоднего прогноза и на 13,7% больше прогноза из ноябрьского законопроекта, где планировались расходы в 188,9 трлн сумов.

При формировании бюджета 5% утвержденных расходов местных бюджетов всех районов (городов) направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.

Кроме того, не менее 30% дополнительных средств местных бюджетов направляется на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.

В частности, законом предусмотрено выделить средства в «Фонд гражданских инициатив» в размере 1 трлн 553 млрд сумов.

Бюджет на 2022 год и закон включают предложения по повышению эффективности расходов, расширению полномочий органов местного самоуправления, обеспечению устойчивости бюджета, увеличению охвата бюджета и усилению общественного контроля над распределением бюджетных средств.

В частности, расходы более 40 министерств и ведомств в 2022 году будут формироваться на основе целевых индикаторов. Например, при выделении средств Министерству жилищно-коммунального обслуживания учитываются такие индикаторы, как количество многоквартирных домов, охваченных благоустройством, количество детских площадок, которые предстоит построить и отремонтировать, длина реконструируемых ирригационных сетей, площадь бетонируемых дорожек, число ремонтируемых точек наружного освещения и другие.