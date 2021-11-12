Счетная палата проведала экспертизу проекта закона о государственном бюджете Узбекистана и анализ бюджетного послания на 2022 год (PDF).

Государственный аудитор изучил основные направления налоговой и бюджетной политики в предстоящем году и дал свои рекомендации по проекту.

НДС

Согласно законопроекту, текущая ставка налога на добавленную стоимость сохраняется на уровне 15%. Для обеспечения непрерывности цепочки НДС и предотвращения уклонения от его исчисления и уплаты вне зависимости от размера выручки расширяется категория плательщиков НДС:

фермерские хозяйства с площадью орошаемой земли более 25 га;

налоговые консультанты и аудиторские организации;

некоммерческие организации, в том числе бюджетные.

В Налоговом кодексе планируется отменить льготы по НДС на услуги в сфере физической культуры и спорта (кроме финансируемых из бюджета), а также на доходы от оказания услуг по проведению занятий физкультуры в спортивных сооружениях, культурно-массовых мероприятий и банковские услуги с фиксированными суммами.

Акцизный налог

Ставки акцизных налогов планируется индексировать (увеличить) в среднем на 10% с 1 июня 2022 года.

Ставка акциза на импорт табачных изделий будет снижена на 10% с 1 января 2022 года, а с 1 июня 2022 года — на 10% на импорт алкогольных напитков.

С 1 января 2022 года ставка акциза на импорт отдельных видов табачных изделий (табак для кальяна, табак курительный, трубочный, фасованный табак, нагреваемый табак, никотиновый бестабачный снюс, никотиносодержащая жидкость) будет индексирована на уровне 10% (статья 289−1 НК).

Согласно проекту, вводится единая ставка акцизного налога на бензин — вне зависимости от того, местного он производства или импортный. Сейчас акциз для тонны местного бензина Аи-80 равен 240 тысяч сумов за тонну, Аи-90 и выше — 275 тысяч сумов. Импортный бензин облагается ставкой акциаз в 5%. Например, если импортный бензин продаётся по 11,3 млн сумов за тонну, то акциз составит — 565 тысяч сумов.

Кроме того, намечено отменить акциз на сжиженный газ, который сейчас составляет 30%.

Документом планируется снижение ставки акциза на полиэтиленовые гранулы с 20% до 10%, а также введение акциза на импорт полиэтиленовых гранул. Счётная палата отмечает, что в бюджете это решение никак не обосновано.

Госаудитор рекомендует указать причины снижения ставки акциза на полиэтиленовые гранулы до 10% и введение акциза на импорт, включая производственные мощности в стране, фактические объемы производства, спрос и предложение этой продукции на внутреннем рынке, объёмы экспорта и импорта. Желательно четко указать количество, цены и ожидаемые потребности на внутреннем рынке.

Отметим, что компания «Шуртанский газо-химический комплекс», единственным учредителем которой является «Узбекнефтегаз», как производитель полиэтиленовых гранул входит госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке.

Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль сохраняется на уровне 15%, а ставка налога на прибыль в виде дивидендов — на уровне 5%.

Согласно поправкам, предлагается повысить годовую предельную норму амортизации следующим образом:

здания — с 3% до 5%;

сооружения (нефтяные и газовые скважины, мосты, плотины и т. д. ) — с 5% до 10%;

) — с 5% до 10%; передаточные устройства (магистральные трубопроводы, устройства линии электропередачи и др.), силовые машины и оборудование (теплотехническое, турбинное оборудование и др.) — с 8% до 15%;

Рабочие машины и оборудование по видам деятельности (кроме мобильного транспорта) — с 15% до 20%;

Компьютерные, периферийные устройства, оборудование по обработке данных — с 20% до 40%.

Предлагается увеличить размер инвестиционного вычета с 10% до 20% на сумму средств, выделяемых на новое технологическое оборудование, и с 5% до 10% на расширение производства в форме нового строительства.

Кроме того, повышенная ставка налога на прибыль для ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» и ОАО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» более чем на 15% от выручки от реализации товаров (работ, услуг) будет снижена с 75% до 70%.

Кроме того, повышенная ставка налога на прибыль по оставшейся части налогооблагаемой базы ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» и АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» будет уменьшена с 75% до 70%.

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. При этом отменяется требование о том, чтобы совокупная сумма переносимого убытка не превышала 60% налоговой базы текущего налогового периода.

НДФЛ

Ставка налога на доходы физлиц сохраняется на уровне 12%, а на доходы, получаемые от использования средств на индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан, — 0,1% (было 0%).

Земельные налоги

Исходя из задач, поставленных указом президента от 6 октября 2021 года (УП-6319) в налог за пользование недрами вносятся следующие изменения.

В частности, водится налог на рентный доход для недропользователей, осуществляющих добычу (извлечение) нефти, природного газа, газового конденсата, драгоценных, цветных, редких и радиоактивных металлов на новых месторождениях, с учетом капитальных расходов недропользователей. Он уплачивается через три года после инвестирования за вычетом дохода от продажи металлов или углеводородов и затрат, непосредственно связанных с их добычей (извлечением).

Кроме того, планируется освободить от налога на имущество новых нефтяных и газовых скважин в первые два года, начиная с месяца ввода их в эксплуатацию, в последующие три года — применение ставки налога на имущество юридических лиц, сниженной на 50% от установленной налоговой ставки.

Проектом предлагается снижение ставок налога за пользование недрами по нефти и природному газу до 10% (сейчас — 20% и 30% соответственно), золоту и меди — до 7% (10%), вольфраму — до 2,7% (10,4%), урану — до 8% (10%). При этом для предприятий с государственной долей, осуществляющих добычу углеводородов, драгоценных, цветных, редких и радиоактивных металлов (НГМК, АГМК и «Узбекнефтегаз») действующие ставки могут сохранить.

Также с 1 января 2022 года ставка налога за 1 тонну известняка для производства цемента планируется снизить в два раза — с 45 тысяч до 22,5 тысяч сумов за тонну.

Налог за пользование водными ресурсами

Ставки налога на водопользование (без учета ставок на орошение земель сельскохозяйственного назначения) будут проиндексированы на уровне инфляции (10%) для предприятий всех отраслей экономики (за исключением промышленных предприятий, электростанций и ЖКХ) и для индивидуальных предпринимателей — в 30%.

Проектом сохраняется ставка налога за пользование водными ресурсами в части объема воды, используемого для полива сельскохозяйственных земель, размере 40 сумов за 1 кубометр, в том числе порядок применения коэффициента 1,05 для покрытия стоимости объема воды, поставляемой поставщиками воды, к ставке налога.

для орошения сельскохозяйственных земель составляет 40 сумов, включая применение коэффициента 1,05 для покрытия затрат на доставку поставщиками воды.

Имущественные налоги

Ставку налога на имущество юридических лиц планируется снизить с 2% до 1,5%. Законопроект увеличивает с 0,4% до 0,5% пониженную ставку налога на имущество юрлиц.

Предлагается ввести требование о том, что налоговая база для зданий не может быть ниже минимального значения, установленного в абсолютной величине на 1 квадратный метр в следующих размерах:

в Ташкенте — 2,5 млн сумов;

в Нукусе и облатных центрах — 1,5 млн сумов;

в оставшихся регионах — 1 млн сумов.

Ставки налога на имущество физических лиц индексируются на уровне 10%.

Земельный налог

Базовые ставки налога на земли несельскохозяйственного назначения для юридических лиц индексируются в среднем в 1,07 раза (7%).

Продолжится поэтапное доведение пониженной налоговой ставки до базовой, путем увеличения понижающего коэффициента, применяемого к налоговым ставкам для юридических лиц в отношении земельных участков, занятых отдельными объектами, предусмотренными в статье 429 Налогового кодекса, с 0,25 до 0,3.

Ставки земельного налога для физических лиц индексируются в среднем в 1,07 раза (7%).

В законопроекте сохраняется налоговая ставка, установленная по землям сельскохозяйственного назначения в размере 0,95% к нормативной стоимости сельхозугодий.

Социальный налог

Ставка социального налога сохраняется на уровне 25% для бюджетных организаций и 12% для других налогоплательщиков.

Налог с оборота

Базовые ставки налога с оборота сохранены на уровне 2021 года (4%).