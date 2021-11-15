Сбор за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Узбекистана новых и бывших в эксплуатации автомобилей планируется отменить. Это предусмотрено законопроектом о государственном бюджете на 2022 год.

Изначально планировалось снизить размер сбора до 1% от цены приобретения, но Счётная палата предупредила, что решение может вызвать недовольство населения и привести к излишней волоките, поскольку водителям будет необходимо носить с собой документы, подтверждающие цену приобретения авто. В итоге было решено полностью отменить сбор.

Сейчас этот раздел есть в законе о госбюджете на 2021 год. С 2022 года его планируется исключить.

Кроме того, согласно законопроекту, государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора купли-продажи автомобилей вне зависимости от мощности и даты изготовления транспортного средства составит 3-кратный размер базовой расчётной величины (810 тысяч сумов). Сейчас пошлина варьируется от 2 БРВ (540 тысяч сумов) до 10 БРВ (2,7 млн сумов).

«Это означает, что после принятия закона о государственном бюджете на 2022 год и внесения соответствующих поправок в закон „О государственных пошлинах“ стоимость регистрации автомобиля, приобретённого на вторичном рынке, будет резко снижена», — отметил депутат Законодательной палаты Дониёр Ганиев.

Например, в зависимости от даты производства и мощности автомобиля средняя госпошлина за удостоверение договоров отчуждения для легковых автомобилей мощностью до 110 лошадиных сил (например, Chevrolet Nexia-3) составляет 1,62 млн сумов, а сбор — 3,11 млн сумов (всего в сумме — 4,73 млн сумов). При мощности двигателя более 110 лошадиных сил (на примере Chevrolet Tracker) средний размер госпошлины достигает 2,7 млн сумов, а сбора — 3,65 млн сумов (всего 6,35 млн сумов).

С 1 октября 2019 года сбор за приобретение новых автомобилей отечественного производства (3% от цены приобретения) уплачивается автопроизводителями.

При этом в ноябре 2020 года Счётная палата Узбекистана сообщила, что автопроизводители в системе «Узавтосаноат» в 2020 году не уплачивали этот сбор. Например, UzAuto Motors за девять месяцев не выплатила 582,6 млрд сумов. Орган финконтроля тогда рекомендовал пересмотреть льготы «Узавтосаноат».

Ранее Счётная палата предложила для облегчения процесса госрегистрации имущества и создания благоприятных условий для полного управления имущественными правами, пересмотреть (унифицировать) размер госпошлины и сборов (пропорционально стоимости имущества) для физических лиц при оформлении недвижимого и движимого имущества. Сейчас удостоверение договора на автомобиль требует в 8 раз больше расходов, чем за квартиру (не учитывая платные услуги нотариусов) несмотря на то, что рыночная стоимость машины в 4 раза меньше жилья.