Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник высказался о недавнем взрыве в городе Денау Сурхандарьинской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Печальное происшествие в Денау должно раскрыть всем глаза. Каждый хоким, прокурор, руководители управлений внутренних дел, Национальной гвардии, по чрезвычайным ситуациям и строительству, промышленной безопасности должны установить в своих регионах строгий контроль над обеспечением пожарной безопасности, соблюдением технических стандартов, недопущением безалаберного строительства, ведением учёта подземных сетей», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Пусть всё решат законным путём. Бог уберёг, сколько людей могло бы погибнуть. А что если это произошло бы днём?», — приводит слова президента Kun.uz.

«Объясните всё по телевизору, скажите, что в Денау произошло такое происшествие. Сейчас не тот Узбекистан, чтобы скрывать. Смерть этих двух человек стало для нас испытанием. Отныне хоким каждой области возьмёт под свою ответственность недопущение таких случаев. Теперь такие инциденты не должны повториться, впереди зима, нужна осторожность», — сказал глава государства и поручил подробно рассказывать о деталях взрыва.

На совещании также выступил хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов, по словам которого, случай в Денау произошёл из-за утечки газа.

«Газовики были невнимательны, по трубам низкого давления включили среднее давление. Из-за утечки газа произошёл такой случай. Сейчас это серьёзно изучается прокуратурой», — пояснил глава области.

Президент отметил, что по итогам следствия и расследования к ответственности будут привлечены и руководители предприятий газоснабжения, чьи сотрудники допустили этот инцидент.

Здесь же премьер-министру поручено в месячный срок провести инвентаризацию газовых труб и принять постановление по итогам изучения.

7 декабря около 4 часов утра в двухэтажном торговом комплексе «Инденим» в Денау произошёл взрыв газа, в результате чего погибли два человека, ещё несколько пострадали. В Генпрокуратуре заявили, что взрыв произошёл вследствие утечки газа, которая продолжалась несколько часов, версия теракта не рассматривается. Пострадало 65 зданий, 6 домов получили сильные повреждения. Хоким Сурхандарьи Тура Боболов заявил, что государство покроет ущерб.