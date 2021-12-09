Хоким Сурхандарьинской области и члены правительственной комиссии по расследованию обстоятельств взрыва в торговом центре «Инденим» в Денау на пресс-конференции в этом городе 8 декабря рассказали о предварительных результатах следствия.

Глава администрации области Тура Боболов сообщил, что в результате сильного взрыва, произошедшего рано утром 7 декабря, повреждения получили 65 зданий субъектов предпринимательства и граждан. Больше всего пострадало 6 домов в непосредственной близости от места взрыва.

Для временного проживания граждан, у которых повреждено жильё, выделено 24 квартиры. Семь семей переселены на время ремонта их домов. Хокимият района оплатит за них арендную плату.

Для установления размера ущерба привлечены независимые оценщики, для изучения аварийности зданий — строительная инспекция.

Хоким заверил, что государство в кратчайшие сроки покроет нанесённый ущерб: «Во всех пострадавших зданиях, где нужно поменять крыши, двери, рамы, — мы уже начали решение этих вопросов».

По его словам, все решения принимаются по согласованию с жителями. К каждому объекту прикреплены строители и ответственные лица.

Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Дониёр Масалиев сообщил, что на месте происшествия работает экспертная группа.

«Предварительные данные специалистов полностью отвергают предположения о том, что взрыв на месте происшествия был произведён при помощи каких-либо взрывчатых веществ или нефтепродуктов», — отметил он.

«Предположительно сильная вспышка произошла из-за смешения с воздухом большого объёма газа, скопившегося в результате многочасовой утечки из газовой трубы внутри здания. Сейчас мы работаем на основе этой версии. Такие выводы позволяют делать нанесённый зданию ущерб и следы от взрыва», — отметил он.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры «Газете.uz» сообщили, что версия о теракте не подтверждается.

Фото: «Дарё».

Сайт «Дарё» 8 декабря опубликовал интервью с пострадавшими, которые сейчас находятся в Денауском районном медобъединении. По их словам, запаха газа в здании не было. В момент взрыва там находилось семь человек.

«Проснувшись, я почувствовал, что у меня из головы идёт кровь, ноги придавило куском бетона, коллега звал на помощь», — рассказал Абдулла Дуланов.

Другой пострадавший Ислом Остонокулов, которому на ноги тоже упала часть конструкции, сообщил, что его состояние нормальное, но состояние его супруги Ферузы Омоновой тяжёлое.

Не все пострадавшие находились в здании. Уринбой Саидов, который в момент взрыва шёл рядом с центром, рассказал, что его сбило с ног сильной волной. Встать он не смог — нога оказалась сломанной.

В день взрыва МЧС сообщало, что взрыв мог быть вызван нарушением правил использования газовых приборов. Сообщалось о девяти пострадавших и двух погибших. Звук взрыва был слышен на расстоянии нескольких километров.

Для выяснения обстоятельств происшествия образована правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.