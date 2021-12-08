7 декабря около 4 часов утра в двухэтажном торговом комплексе «Инденим», известном как «Юбилейный», в центре города Денау Сурхандарьинской области произошёл взрыв. Он привёл к обрушению конструкций здания и вызвал сильный пожар.

Предположительной причиной взрыва называется нарушение правил использования газовых приборов. По данным МЧС, в одном из помещений произошла вспышка скопившейся газовоздушной смеси. Для выяснения обстоятельств происшествия образована правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.

Пресс-служба МЧС Узбекистана сообщила, что в результате взрыва ранения получили девять человек, находившиеся в здании. Позже стало известно об извлечении из-под обломков здания тел двух человек.

Звук взрыва был слышен на расстоянии нескольких километров от места происшествия. Здание «Инденим» сейчас выглядит просто как бетонный каркас.

Корреспондент «Газеты.uz» Аброр Курбонмуратов, бывший на месте происшествия, сообщил, что взрывной волной были повреждены жилые дома, магазины, пункты общепита, административные здания и другие объекты, находящиеся рядом с торговым центром.

Во многих зданиях выбиты стёкла, повреждены стены и обшивка, покорёжены двери. Пострадали в том числе здания хокимията и налоговой инспекции Денауского района. В школах, расположенных рядом с местом взрыва, были отменены уроки. Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов и военными.

Издание Daryo опубликовало рассказы нескольких местных жителей. Один из них сообщил, что из-за взрыва в его доме выбиты стёкла, комнаты наполнились пылью, отключилось электричество. Он с трудом смог открыть дверь ворот, чтобы выйти на улицу. Там слышались крики. Он видел мужчину и женщину в крови, которых увезла машина скорой помощи.

Другой очевидец рассказал, что в доме, где он находился, потрескались стены и обвалились части потолка, поранив ему голову. Звук взрыва, отметил он, не описать словами.

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