В Шарм-эль-Шейхе (Египет) 13 декабря стартовала Всемирная конференция по борьбе с коррупцией. Её участники обсуждают, как выявлять взяточников, перекрывать каналы отмывания преступных средств, добиваться конфискации и возвращения украденных активов, сообщил Центр новостей ООН.

В форуме участвует делегация Узбекистана, в которую вошли глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов, председатель Комитета Сената по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Нариман Умаров, начальник Академии Генеральной прокуратуры Евгений Коленко и другие.

Фото: Агентство по противодействию коррупции.

«Коррупция, по мере распространения в обществе, подрывает доверие людей к лидерам и учреждениям. Она усугубляет неравенство, подпитывает цинизм и изоляцию и усугубляет препятствия, которые приходится преодолевать женщинам и девочкам. Безудержная жадность наносит ущерб нам всем», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеопослании.

Он призвал бороться с «криминальными приспособленцами», которые пытаются извлечь для себя выгоду в период, когда страны вкладывают немалые средства в восстановление после пандемии COVID-19. Без должной бдительности многие из этих средств могут оказаться в руках преступников.

По его словам, нынешняя конференция — это возможность укрепить сотрудничество и ускорить действия против коррупции во всемирном масштабе.

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Геда Вали также назвала коррупцию «глобальным тревожным явлением».

«Мир ежегодно теряет триллионы долларов из-за коррупции, в то время как каждый доллар необходим для наращивания государственных ассигнований», — сказала она. Глава УНП ООН подчеркнула, что коррупция не только вредит устойчивому развитию, но и подпитывает преступность и терроризм.

Девятая сессия Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции продлится до 17 декабря. Для участия в ней прибыли 2133 делегата из 152 стран. В рамках конференции пройдёт 75 мероприятий, посвящённых разным аспектам борьбы с коррупцией.

Как сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции, по инициативе Узбекистана в повестку дня включены сессии о цифровизации процессов борьбы с коррупцией и роли общественного контроля в этой сфере.

Конвенция против коррупции была одобрена Генеральной Ассамблей ООН 31 октября 2003 года и вступила в силу 14 декабря 2005 года. Документ обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции, одобрять соответствующие законы и учреждать специальные органы для борьбы с этим явлением.

В соответствии с конвенцией, государства должны добиваться того, чтобы их должностные лица проявляли неподкупность, честность и ответственность. Узбекистан присоединился к конвенции в 2008 году.