Боксёр-супертяжеловес из Узбекистана Баходир Жалолов (9−0, 9 КО) одержал девятую победу на профессиональном ринге в рамках шоу в Дубае (ОАЭ) 11 декабря.

Соперником олимпийского чемпиона стал колумбиец Хулио Сесар Калимено (4−2, 4 КО).

Поединок был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже в первом. Баходиру Жалолову хватило 46 секунд, чтобы отправить оппонента в глубокий нокаут.

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Это первый бой после победы на Олимпиаде-2020 в Токио, где в финале победил американца Ричарда Торреса-младшего.

27-летний узбекистанец после победы заявил, что готов боксировать за титул чемпиона мира.

«Я абсолютно готов боксировать за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, — цитирует Жалолова Allboxing. — Не важно, кто из чемпионов это будет. Будет ли это Усик, Фьюри или Джошуа, не важно. Я готов. Я продолжу побеждать и выступать с максимальной отдачей».

Помимо победы на Олимпиаде Жалолов является победителем и призером чемпионата мира и трехкратным победителем чемпионата Азии. Он начал профессиональную карьеру еще в 2018 году, но пока уровень соперников не позволяет ему войти в рейтинги ведущих организаций, пишет издание.