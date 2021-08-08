Боксёр из Узбекистана Баходир Жалолов (+91 кг) завоевал золотую медаль летней Олимпиады-2020 в Токио.
В финальном поединке, который проходил в последний день Олимпийских игр, ему противостоял американский супертяжеловес Ричард Торрес-младший.
В первом раунде боксёры показали равный бой — узбекистанец держал соперника на дистанции, а его соперник пытался пробить защиту через ближний бой. По итогам первых трёх минут трое из пяти судей посчитали, что американец выглядел лучше.
Во втором раунде Жалолов усилил давление и несколько раз попал точно комбинационными ударами. В результате одной из атак узбекистанца рефери зафиксировал нокдаун и начал отсчёт, но Торрес смог продолжить бой. Все пять судей отдали преимущество представителю Узбекистана.
Третья трёхминутка также была в пользу Жалолов, который продолжил наносить комбинированные удары и несколько раз потряс оппонента.
Единогласные решением судей (5:0) Баходир Жалолов стал олимпийским чемпионом. В 2019 году после победы на чемпионате мира он сообщил, что станет олимпийским чемпионом и посвятит победу памяти погибшего отца.
Боксеры уже встречались в рамках четвертьфинала чемпионата мира в 2019 году. Тогда Торреса унесли с ринга на носилках — американец был нокаутирован в первом раунде.
Теперь в копилке сборной Узбекистана пять медалей — три золотые (Улугбек Рашитов, Акбар Джураев и Баходир Жалолов) и две бронзовые (Давлат Бобонов, Бекзод Абдурахманов).
Кондюкова Марина Викторовна
Молодец! Спасибо за всю страну!
Аъзамжон Закиров
Молодец, Бахрдир! Поздравляю с залуженной победой и олимпийской медалью!
Eugenie Muminova
Ура, какая шикарная новость! Джалолов просто звезда! Сердечно поздравляю спортсмена, тренера и всех, кто поддерживал чемпиона на пути к победе!
Albert Sharafutdinov
Э, маладэс!
Лилия Хашимова
Молодец. Браво. Поздравляю с золотой медалью.
Карекен Кипшак
Молодец Жалолов!
Aziz Alimbaev
Красавец!
ANTONINA TEN
molodecccc
kak govaritsya OTANGA RAXMAT
Улугбек Жабборов
Молодец. Браво. И так дальше держать. 100 % заслужил.
A n d J O N
Отанга Рахмат! Поздравления!
Dima Bilan
Баходур спасибо тебе за красивый бокс. Красавчик бокса. В будущем великих и красивых побед.
zorro zorro
Заслуженная победа! Молодец! Поздравляем! Сопернику не оставил никаких шансов!
Туляган Эрматов
Было очень трогательно, когда Президент Республики не скрыв эмоции прервал выступление министра С. Умурзакова на совещании и с радостью сообщил присутствующим о завоевании тяжелоатлетом А. Джураевым Золото Олимпиады, вместе с Президентом все стоя аплодировали, а теперь представьте себе — какую радость для Президента, в его лице всему Узбекскому народу преподнес Баходир Жалолов — от радости поневоле слёзы наворачиваются в глазах. Аллах всемогущий. Он дал Баходиру сбыться его мечты — завоевать золото Олимпиады и посвятить памяти погибшего отца. Баракалла Баходир!!! При награждении надеюсь власти Республики не забудут про его тренерский корпус, включая секунданта, который за одну минуту делает боксера бодрым.
Dilrabo Mukhamedova
Какой умница! Поздравляю спортсмена, тренеров и всех причастных! Красавчики!