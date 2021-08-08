Боксёр из Узбекистана Баходир Жалолов (+91 кг) завоевал золотую медаль летней Олимпиады-2020 в Токио.

В финальном поединке, который проходил в последний день Олимпийских игр, ему противостоял американский супертяжеловес Ричард Торрес-младший.

В первом раунде боксёры показали равный бой — узбекистанец держал соперника на дистанции, а его соперник пытался пробить защиту через ближний бой. По итогам первых трёх минут трое из пяти судей посчитали, что американец выглядел лучше.

Во втором раунде Жалолов усилил давление и несколько раз попал точно комбинационными ударами. В результате одной из атак узбекистанца рефери зафиксировал нокдаун и начал отсчёт, но Торрес смог продолжить бой. Все пять судей отдали преимущество представителю Узбекистана.

Третья трёхминутка также была в пользу Жалолов, который продолжил наносить комбинированные удары и несколько раз потряс оппонента.

Единогласные решением судей (5:0) Баходир Жалолов стал олимпийским чемпионом. В 2019 году после победы на чемпионате мира он сообщил, что станет олимпийским чемпионом и посвятит победу памяти погибшего отца.





Боксеры уже встречались в рамках четвертьфинала чемпионата мира в 2019 году. Тогда Торреса унесли с ринга на носилках — американец был нокаутирован в первом раунде.

Теперь в копилке сборной Узбекистана пять медалей — три золотые (Улугбек Рашитов, Акбар Джураев и Баходир Жалолов) и две бронзовые (Давлат Бобонов, Бекзод Абдурахманов).