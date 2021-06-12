Профессиональный боксёр из Узбекистана Шохжахон Эргашев 11 июня в рамках вечера бокса в Ташкенте победил танзанийца Салиму Женго.

Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился техническим нокаутом уже в первом. После серии точных ударов от Шохжахона Эргашева боксёр из Танзании потерял равновесие и рефери остановил поединок.

При этом собравшиеся зрители, а также сами боксёры потребовали продолжения, но судьи не поменяли решение и объявили о победе Эргашева. После боя узбекский спортсмен выступил на своей странице Instagram и заявил, что недоволен работой рефери.

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