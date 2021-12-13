В швейцарском Ньоне 13 декабря состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Пары 1/8 финала ЛЧ:
- «Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания);
- «Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
- «Атлетико Мадрид» (Испания) — «Бавария» (Германия);
- «Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия);
- «Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды);
- «Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);
- «ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
- «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция).
Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта. Стоит отметить, что с нынешнего сезона перестанет действовать правило выездного гола. В случае ничьи по итогам двух матчей команды сыграют в дополнительное время.
Финал сезона 2021/2022 состоится 28 мая на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.