В швейцарском Ньоне 13 декабря состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Пары 1/8 финала ЛЧ:

  • «Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания);
  • «Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
  • «Атлетико Мадрид» (Испания) — «Бавария» (Германия);
  • «Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия);
  • «Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды);
  • «Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);
  • «ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
  • «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция).

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта. Стоит отметить, что с нынешнего сезона перестанет действовать правило выездного гола. В случае ничьи по итогам двух матчей команды сыграют в дополнительное время.

Финал сезона 2021/2022 состоится 28 мая на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.