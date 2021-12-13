В швейцарском Ньоне 13 декабря состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8, 9, 15 и 16 марта. Стоит отметить, что с нынешнего сезона перестанет действовать правило выездного гола. В случае ничьи по итогам двух матчей команды сыграют в дополнительное время.