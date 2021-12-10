Кашкадарьинское издание NasafNews 8 декабря рассказало о разваленном общежитии №2 в махалле «Шодлик» в центре Карши. В материале говорится, что в здании в ужасных условиях живут люди, в том числе с детьми, есть люди с инвалидностью.





На опубликованных фотографиях видны стены и потолки с обвалившейся штукатуркой, прогнившие полы, территория вокруг здания завалена мусором. При этом на первом этаже здания находится сход граждан махалли, на входе в который видна вывеска «Народная приёмная».

Издание написало, что городской и областной хокимияты не обращают внимания на состояние здания и условия проживания в нём людей. Жители здания отметили, что оно было продано предпринимателю.

В интервью сайту заместитель хокима Карши Гайрат Султонов сказал, что жители районов области, проживающие в здании, должны вернуться к себе домой. У некоторых из них есть свои дома, но они хотят жить в городе, отметил он.

Замхокима «от имени жильцов» поблагодарил предпринимателя, который разрешил им жить в здании, являющимся его собственностью. Отремонтировать здание хокимият не может, потому что оно не находится на его балансе, добавил он.





В сообщении хокимията Кашкадарьинской области говорится, что в мае 2019 года объект был продан предпринимателю Анвару Жовлиеву: «То есть в настоящее время здание не является общежитием, а считается частной собственностью предпринимателя».

В здании имеется 120 комнат, 18 из которых — нежилые (кухни, ванные, склады). Изучение показало, что в 64 комнатах незаконно проживают люди, прибывшие из разных городов и районов и разместившиеся здесь самовольно, говорится в сообщении.

«Установлено, что несмотря на неоднократные предупреждения предпринимателя, они не покинули комнаты. С точки зрения человечности предприниматель А. Жовлиев был вынужден разрешить им проживать там», — заявили в хокимияте.

В администрации признали, что здание действительно нуждается в ремонте, но поскольку оно принадлежит предпринимателю, государство не вправе проводить ремонтные работы. При этом в тот же день территория вокруг бывшего общежития была очищена от мусора.

В сообщении хокимията говорится, что в ближайшее время будет изучено, у кого из жильцов есть недвижимость и у кого её нет, и по каждому будет принято решение. Гражданам, не имеющим жилья, будет оказано содействие в его получении, а прибывшим из районов придётся уехать обратно.

В хокимияте отметили, что в Яккабагском районе имеется дом «Саховат» для граждан, имеющих инвалидность и нуждающихся в социальной защите. Кроме того, в Карши имеется 136-е общежитие, которое было недавно отремонтировано.

В заявлении также напоминается об ответственности за распространение «подобной недостаточно изученной информации».