Исполнительный секретарь фракции Народно-демократической партии Узбекистана Дурбек Худойкулов рассказал о ее деятельности в Законодательной палате Олий Мажлиса.

Неоценима роль фракции Народно-демократической партии Узбекистана в Законодательной палате в обеспечении выполнения задач, намеченных в предвыборной программе партии. Фракция играет важную роль в продвижении законодательной направленности партийной программы и новых законов, разработанных в интересах электората.

Фракция — это механизм, в котором интересы политической партии представляются в Законодательной палате депутатами, выдвинутыми от политической партии.

Фракция Народно-демократической партии Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса выполнила ряд работ по решению системных проблем на местах, обеспечению контроля за исполнением указов и постановлений президента, эффективно используя действенные механизмы парламентского контроля. В частности, за прошедший период 2021 года Законодательная палата провела четыре правительственных часа, два из них, а также два из семи парламентских запросов, одно из пяти парламентских слушаний были инициированы фракцией Народно-демократической партии Узбекистана.

Например, 25 марта 2021 года по инициативе фракции в Комитет Законодательной палаты по труду и социальным вопросам, а также министру занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозиму Хусанову был направлен парламентский запрос «О проводимой работе по организованному трудоустройству граждан за рубежом и принимаемых мерах по устранению существующих проблем в этой сфере».

Также была заслушана информация министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодира Тошкулова «О работе по обеспечению жильем студентов, обучающихся в высших учебных заведениях» и доклад первого заместителя министра занятости и трудовых отношений Эркина Мухитдинова «О формировании и выполнении государственного заказа по трудоустройству населения и созданию новых рабочих мест».

По инициативе партии в парламентских слушаниях была заслушана информация заместителя министра здравоохранения Узбекистана — начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходира Юсупалиева и министра инновационного развития Иброхима Абдурахмонова «О мерах, принимаемых в Республике Узбекистан по охране здоровья населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период пандемии коронавируса, включая плановую работу по вакцинации населения от коронавирусной инфекции».

С 2019 года была внедрена практика рассмотрения ежеквартального отчета правительства о выполнении госпрограммы за соответствующий год, вытекающей из послания президента Олий Мажлису. При заслушивании таких отчетов фракция показывает пример, реализуя собственные инициативы.

Данная система не только повышает ответственность правительства перед народными представителями, но и обеспечивает активное участие членов фракции в процессе проводимых реформ.

Внедрение таких форм отчетности служит обеспечению открытости и прозрачности деятельности правительства, повышению уровня осведомленности граждан о деятельности государственных институтов.

Фракция провела 14 контрольно-аналитических мероприятий по актуальным вопросам социально-экономического развития Узбекистана.

Должностным лицам органов государственной власти и управления было направлено 84 депутатских запроса для решения актуальных вопросов и проблем, поднятых в ходе изучений депутатов на местах, встреч с избирателями в избирательных округах, а также в обращениях граждан. Это составляет 22% от общего количества депутатских запросов, направленных Законодательной палатой.

21 депутатский запрос был направлен в Министерство народного образования, 20 — в Министерство здравоохранения, 15 — в Министерство дошкольного образования, 10 — в Министерство транспорта и 18 — в другие министерства и ведомства.

Ведение открытого и эффективного диалога с народом, изучение и решение проблем на местах, вынесение вопросов, поднимаемых гражданами, на обсуждение правительства и исполнительной власти становятся главными критериями работы членов фракции.

На сегодняшний день члены фракции в последнюю неделю каждого месяца выезжают на избирательные участки, изучают волнующие население и избирателей вопросы и проблемы, что способствует своевременному устранению недостатков и решению насущных проблем населения.

Фракция НДПУ в Законодательной палате Олий Мажлиса активно продолжит свою контрольно-аналитическую деятельность.

На правах рекламы.