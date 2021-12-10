Фонд развития культуры и искусства при Минкульте преобразован в Фонд развития культуры и искусства при Кабинете министров. Согласно постановление 9 декабря подписал президент Узбекистана, сообщила Norma.uz.

Фонд включен в состав Секретариата по вопросам туризма, спорта, культуры и массовых коммуникаций Кабмина.

В число основных задач фонда по-прежнему входят:

содействие развитию сферы культуры и искусства, поддержка деятелей культуры и инициируемых ими мероприятий в области изобразительного искусства, литературы, театра, музыки и хореографии;

расширение международных и межгосударственных культурных связей, развитие сотрудничества с международными культурными организациями и благотворительными фондами, привлечение иностранных инвестиций и грантов, содействие развитию благотворительности;

содействие в налаживании творческого межкультурного диалога и интеграции искусства Узбекистана в мировое художественное и культурное пространство, демонстрации аспектов культурного и научно-технического потенциала и конкурентоспособности страны и другое.

Источниками фонда являются средства республиканского бюджета, доходы от размещения временно свободных средств фонда в финансовых организациях, благотворительные пожертвования, меценатская поддержка и гранты.

Фонд был создан в октябре 2017 года при Министерстве культуры Узбекистана. Сейчас в его активе несколько проектов по сохранению культурного наследия страны, в том числе реконструкция бывшей резиденции князя Николая Романова, Центра современного искусства, бывшего Культурно-информационного центра интуриста и Республиканской детской библиотеки в Ташкенте, регенерация объектов модернизма в столице, а также строительство нового здания Государственного музея искусств Узбекистана.