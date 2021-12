В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» «Газета.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и успешно работают за рубежом. Новый гость проекта — Саидазиз Аъзамов.

Саидазиз Аъзамов окончил Узбекский государственный университет мировых языков в 2017 году. С 2014 года работал в разных проектах в сфере коммуникаций, маркетинга и управления проектами. Его карьера в США началась в мультимедийной студии в Балтиморе. После он переехал в Сан-Франциско, где изучал программирование и помогал консалтинговой фирме в запуске новых проектов на постсоветском пространстве.

— Расскажите о своей жизни до отъезда из Узбекистана.

— Я вырос в одном из многоэтажных домов на Юнусабаде в Ташкенте. Помимо родителей нас воспитывали бабушка с дедушкой, и я думаю, что это оказало большое влияние на мою личность и путь, который я прошел.

В махалле, где я жил, находился Дом писателей. Я предпочитал проводить больше времени с одноклассниками и друзьями, которые жили там. Сейчас, когда я рассказываю кому-нибудь об этом доме, вспоминая своё детство, они с насмешкой говорят: «Да, „писатели“ есть везде». Нет, советское наследие анонимных заявителей тут ни при чем, в 1990-е годы квартиры в том доме государство давало писателям и поэтам. На этой улице жили редакторы передовых изданий республики, телевизионщики и интеллигенция.

Когда я уже стал большим для игр в Lego, любимым детским занятием стало разгадывание кроссвордов в кругу семьи. Иногда я задумываюсь, что провёл «настоящее детство» вовремя, пока не появились смартфоны.

В 8-м классе я пошел в учебный центр английского языка, который открылся в одном из уголков нашей школы. К этому времени дома появился «Pentium 4». Либо из-за английского языка, либо из-за компьютера у меня появилось желание путешествовать по миру, стать лингвистом, переводчиком или журналистом.

Я перепробовал многое, был волонтёром, переводил материалы, взятые из интернета, для газеты. В 2013 году я поступил на Факультет журналистики УзГУМЯ и окончил его в 2017 году.

Во время учёбы в университете меня больше интересовали такие направления, как public relations, имидж страны и народная дипломатия. Защитив диплом на эту тему, я некоторое время проработал по этому направлению. Ездил в командировки в Россию и Францию в целях продвижения имиджа Узбекистана. Прошёл краткий курс по работе с общественностью в кризисных ситуациях в Швейцарии. Через некоторое время я переехал в США учиться.

Фото из личного архива Саидазиза Аъзамова.

— Вы участвовали в реализации разных проектов в Узбекистане, а также занимались маркетингом. Какие это были проекты?

— Я работал в разных медиаучреждениях, государственных и негосударственных организациях. Наверное, все эти годы я искал себя, старался раскрыть свои возможности и недостатки, определял свои цели и желания. Это оказалось дорогой роскошью. Вероятно, я бы не увидел мир и был бы занят лишь бытовыми хлопотами, если бы не мои родители, обычные рабочие, живущие с зарплаты до зарплаты, но богатые своими убеждениями и внутренним миром.

Моими первыми «песочницами» были научный журнал нашего вуза, такие издания как «Начальное образование», «Маърифат», «Народное слово», телеканалы MY5 и Sevimli. Позже я варился в одном котле с командой создателей книги «10 Reasons to Visit Uzbekistan», создателями крупных блокбастеров в Узбекистане, работал с экспертами, которые в первые годы президентства Мирзиёева занимались формированием положительного общественного мнения, и начинающими кадрами в области молодёжной политики.

Параллельно с этим, привлекая сверстников с общими интересами, такими как английский язык, технологии, учёба и карьера за рубежом, я принял участие в реализации Young Leaders Development Project, стал членом Центральноазиатской молодёжной сети и участником конференции ООН в Нью-Йорке.

В маркетинговой сфере я работал копирайтером, но и это было только в целях получения финансовой выгоды. Потому что, как известно, в рекламе и маркетинге денег больше, чем в журналистике.

— Почему вы захотели уехать и продолжить учебу за границей, имея хорошую работу в Узбекистане? Почему вы выбрали именно США?

— В начале 2019 года Национальная кинокомиссия Узбекистана предложила мне вести дела международного отдела, а также содействовать в реализации кампании «Снимите фильм в Узбекистане». Мы занимались продвижением нашей относительно новой страны на мировой карте кинолокаций, которая только открывалась миру на крупных медиамероприятиях, проведенных в таких городах как Гонконг, Берлин, Канны, Лос-Анджелес и Лондон. Именно в это время у меня появилась возможность переехать в США. Поскольку до этого я был в Америке дважды, я решил переехать в Сан-Франциско из-за ощущений, что у меня не хватает знаний и опыта для ведения карьеры.

— В интервью для Amerika Ovozi вы сказали, что ваши близкие интересуются, «какой дом вы купили, сколько денег вы отправляете или какую машину купили», и сказали, что поехали туда не только из-за денег. Как вы думаете, почему узбекистанцы часто задают подобные вопросы людям, работающим за границей?

— Честно говоря, когда я приехал в США, я учился только для визы. С самого начала моего переезда, вплоть до пандемии, я только и думал о заработке. Причиной этого было «peer pressure» (социальное давление со стороны сверстников — ред.). Хотим мы того или нет, но на родине от узбекистанцев в Соединённых Штатах ждут крупные ремиттансы (денежные переводы — ред.). Большинство узбекистанцев в Америке больше заинтересованы в деньгах, чем в больших возможностях или долгосрочных стратегических целях.

Я был под этим давлением некоторое время. Слава Богу, у меня не было никаких проблем с проживанием, пропитанием, и я даже немного помогал семье. Вероятно, из-за того, что я попал в карантин в Сан-Франциско, принимавшем прямые рейсы из Уханя, или из-за того, что мне надоела деятельность в сфере услуг, где деньги обмениваются на время, возможно, из-за обоих факторов я был полон решимости развивать свою карьеру.

Я прошел такие курсы, как CS50 Гарварда и «Новые бизнес-модели в обществе» в Университете Вирджинии. Я также работал исследователем в компании, занимающейся трансформацией бизнеса в странах бывшего социалистического блока, и начал изучать эту область.

Конечно, жизнь моя была не пышная, я бы разговаривал с родственниками и друзьями посмелее, если бы меньше учился и больше «набивал карманы». Пока, я очень скромен. На вопросы: «Как долго ты будешь учиться? Ты живешь в таком месте, почему не зарабатываешь большие деньги?» я в шутку отвечаю: «Может, и я когда-то стану человеком».

Фото из личного архива Саидазиза Аъзамова.

— Что было вашей главной мотивацией перед отъездом?

— Самая большая мотивация для меня — получить благословение родителей. Стать достойным сыном, о котором они будут слышать только добрый слова. Я абсолютно бескомпромиссен в этом вопросе и никогда не прибегну к обману или халатности.

К примеру, таким очень простым и скромным людям, как мои родители, которые большую часть своей жизни провели во времена «перестройки» и «лихих девяностых», не трудно угодить. Они благословляют и радуются каждой мелочи. Мне очень важно видеть их счастливыми. Моя мама не выезжала за границы Ташкентской области. За всю жизнь даже не побывала в Самарканде. Вот, я — плод этих жертв. Интересно, от чего ещё отказывались мои родители, чтобы меня накормить и вырастить.

Нетрудно отправить букет цветов со словами: «Моя мать — мой рай, мой отец — мое богатство», но такие поверхностные вещи выглядят дёшево, легко и обманчиво. Я желаю, чтобы у них было душевное спокойствие, чтобы они увидели мир, жили без забот и стояли во главе нашей семьи, воспитывая своих внуков, читали им книги. Всё это и до приезда в Америку, и после осталось моей целью и силой, которая мной движет.

Ещё одна моя мотивация — реализовать какой-то социально важный проект, наподобие Young Leaders Development Project, можно даже без громких названий или вообще без названия, но чтобы другие родители могли так же быть довольными своими детьми.

— Насколько ваше мировоззрение изменилось после того, как вы уехали за рубеж?

— Оно сильно изменилось, но надо обратить внимание, связано ли это с моей миграцией или же с естественным процессом, который происходит по мере взросления человека. На примере десятков людей я увидел, что миграция практически ничего не меняла в людях, в их сознании, сформировавшемся в Узбекистане. Поэтому я скептически отношусь к тому, что переезд в иное общество сам по себе будет иметь большое значение.

— Были ли какие-то сложности, когда вы переехали в США? Что было самой большой проблемой?

— Больших сложностей не было. Я сильно скучаю по своим близким, родителям, брату, сестре, племянницам и племянникам. К сожалению, я не смог посетить Узбекистан с тех пор, как переехал в США. Это моя самая большая боль.

— Как ваша семья отнеслась к вашему отъезду?

— Родители положительно отнеслись. Но они всегда хотели, чтобы я вернулся как можно скорее, чтобы служил родине и способствовал её развитию, в частности, чтобы увеличил количество семей и внёс вклад в увеличение численности населения.

Фото из личного архива Саидазиза Аъзамова.

— У вас есть свой Telegram-канал, где вы рассказываете о процессах в США, своём образе жизни и отношении к происходящему в Узбекистане. В каких целях вы это делаете?

— Я веду Telegram-канал Dengiz ortidan. Но я не пользуюсь Facebook или Instagram. LinkedIn — это социальная сеть, которая оказала большую помощь в моей жизни. Ведение канала в Telegram — относительно менее нервный и трудоёмкий способ ведения блога. Я пишу в любое время на разные темы. Но вместо того, чтобы просто писать о повседневных событиях, я нахожу интересным писать то, что пойдёт людям на пользу.

Поскольку за мной в основном следят люди младше меня на 5−6 лет, это возлагает на меня большую ответственность. Жить в Америке считается большим достижением для моих соотечественников, которые учатся на узбекском на латинице. Я ни в коей мере не хочу злоупотреблять этой привилегией, я высказываю свое мнение о жизни в Америке, а также о событиях в Узбекистане, которые узнаю от своих родственников или через СМИ.

— Каковы ваши планы на будущее? Вы вернётесь в Узбекистан?

— Конечно, я намерен вернуться в Узбекистан, и я используя всё, чему научился в Америке, чтобы служить нашему народу.

— Что, по вашему мнению, является самым большим уроком, который вы извлекли во время обучения в университете в Узбекистане? На что молодые люди должны обращать наибольшее внимание в высшем образовании в Узбекистане?

— То, что я научился в Узбекистане писать, работать над текстами, редактировать, очень помогло мне в жизни. Я горжусь тем, что учился у таких талантливых профессионалов, как мои учителя Шахноза Туйчиева, Акбар Нурматов, Беруний Алимов, Венера Каюмова, Галина Кан, Гулмира Шукурова, Ирода Исмоилова, Назира Курбон, Наргис Косимова, Наргиза Тухлиева, Турсунали Кузиев, Халим Саййид, Хуршид Дустмухаммад. А также Файзулла Муминов, который говорил: «Не тратьте впустую четыре года своей жизни».

Я бы хотел вновь это повторить студентам, обучающимся в Узбекистане. Если университет слишком плохой, нужно бросать учебу. Необязательно превращать получение диплома в «культ». Но при необходимости нужно выжимать все знания у искренних, сознательных, самоотверженных преподавателей.

Не нужно учиться ради оценки. Это не только бесполезно, но и вредно. Обычно самые успешные ученики — это те, кто учился на «отлично» по одному предмету, а по остальным — на «тройку». Я вижу это на примере студентов журфака, которые учились со мной.

— Что бы вы посоветовали тем, кто хочет учиться за границей и в данный момент находится в Узбекистане?

— Овладеть фундаментальными знаниями. Если они будут делать глубокие и обширные исследования, не фокусируясь на незначительной и поверхностной информации, которая актуальна сегодня, но потеряет важность завтра, это принесет пользу как им самим, так и обществу.

— Порекомендуйте три книги из своей сферы и три вне её, которые, по вашему мнению, следует прочесть (на любом языке).

— Нужно прочитать книгу Стивена Кинга «On Writing: A Memoir of the Craft», я её сейчас читаю, там много полезного из собственного опыта автора.

Книга, которая сейчас у меня на столе — «Spin Sucks», написанная Джини Дитрих. Эта книга обязательно должна быть у студентов, молодых людей и профессионалов, которые интересуются связями с общественностью. Это книга, которую можно не только листать, к ней можно возвращаться повторно в зависимости от кейсов.

Из прочитанных за последние годы рекомендую «Why Nations Fail», «What I Wish I Knew When I Was 20» и «Zero to One».

Фото из личного архива Саидазиза Аъзамова.

Блиц

— О чем-нибудь сожалеете?

— О том, что когда-то доверился идеям Фонда Форум и Гульнаре Каримовой.

— Что вас вводило в депрессию за границей?

— Иногда, из-за того, что я иду против своих принципов, а иногда из-за того, что у меня слишком много работы и учёбы.

— Какую ошибку вы бы исправили, если бы могли вернуться на 10 лет назад?

— Я бы читал книги. До поступления в университет я читал очень мало книг и особо равнодушно относился к художественным произведениям.

— Где и в каком положении вы себя видите через пять лет?

— Я хочу построить семью и воспитывать своих детей. Также хотелось бы быть занятым деятельностью, которая будет служить нации, народу.

Беседовал Огабек Самисов