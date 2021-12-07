Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в своём Telegram-канале сообщил, что отныне сотрудники министерства будут на работе носить дуппи (тюбетейку).





Поздравляя соотечественников с Днём Конституции, который отмечается 8 декабря, министр отметил, что эта инициатива направлена на продвижение национальных традиций, в чём Минкульт намерен быть примером.





На видео, опубликованном министром, показаны в процессе работы сотрудники министерства — мужчины и женщины, головы которых покрыты дуппи.





«Призываю представителей всех сфер, творческих людей, патриотов Родины, волонтёров поддержать эту инициативу. Поспешите вернуть в жизнь ещё одну ценность, защищённую нашей Конституцией», — отметил Озодбек Назарбеков.