Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в своём Telegram-канале сообщил, что отныне сотрудники министерства будут на работе носить дуппи (тюбетейку).
Поздравляя соотечественников с Днём Конституции, который отмечается 8 декабря, министр отметил, что эта инициатива направлена на продвижение национальных традиций, в чём Минкульт намерен быть примером.
На видео, опубликованном министром, показаны в процессе работы сотрудники министерства — мужчины и женщины, головы которых покрыты дуппи.
«Призываю представителей всех сфер, творческих людей, патриотов Родины, волонтёров поддержать эту инициативу. Поспешите вернуть в жизнь ещё одну ценность, защищённую нашей Конституцией», — отметил Озодбек Назарбеков.
Руслан Гофуров
Реформы, которые мы заслужили…
Дмитрий
Никогда такого не было и вот опять..
Нур
Дуппи — обязаловка для всех сотрудников министерства или только для узбеков?
Зохир Абдиев
Тогда ещё снимите свой пиджак и наденьте чапан, раз уж на то пошло)
Ailouros Tigris
Меня терзают смутные сомнения. Бизнесмен замутил бизнес по тюбетейкам?