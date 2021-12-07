По факту избиения блогера из Андижанской области Фатимы Джураевой возбуждено уголовное дело, сообщило Daryo со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В конце ноября женщина заявила, что её избил главный бухгалтер районного предприятия электроснабжения. По словам блогера, она требовала объяснения по поводу искусственного увеличения суммы задолженности у фермеров. Тогда в Андижанской РЭС опровергли сообщение об избиении и представили запись с места инцидента.

По итогам проведённой доследственной проверки следственный отдел при ОВД Улугнорского района возбудил в отношении главного бухгалтера уголовного дело по части 2 статьи 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Фатима Джураева указана в качестве пострадавшей, говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 25 ноября, у неё выявлены сотрясение головного мозга, разрывное ранение (шов) в области левого века, ушибы и гематомы в области мягких тканей левого плеча, спины, живота и ягодиц. Травмы приписаны к категории телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.