Блогер из Андижанской области Фатима Джураева у себя на странице Facebook сообщила, что подверглась избиению главным бухгалтером Улугнорского районного предприятия электроснабжения.

Что произошло?

По её словам, она потребовала у главного бухгалтера предприятия соответсвующие документы касательно искусственного увеличения задолженности у фермерских хозяйств по электроэнергии.

«Я попросила объяснений, откуда берутся искусственные долги, почему у фермеров огромная задолженность», — сказала она.

Женщина также сообщила, что создала карикатуру «о втягивании фермеров в долговую яму должностными лицами Улугнорского района».

Фото: Фатима Джураева / Facebook.

«Электрические сети, начислив долг в размере 176 млн 649 тысяч сумов, еще приписали пеню в размере 53 млн сумов и НДС в размере 72 млн сумов, в итоге один фермер должен выплатить 215 млн 871 тысяч сумов. Позвонив им, я попросила уточнить, каким образом произошла эта ситуация. Позвонила Зафар ака. Он позвал меня в после обеда. Когда я пришла, то обнаружила, что дверь Зафар ака была закрыта. Затем я зашла к бухгалтеру по имени Сайидулло, а он начал устраивать провокацию против меня. «Вы же сами меня вызвали» говорю я, а он начал кричать «мы так не делали», — заявил Фатима Джураева.

По словам блогера, из-за страха она хотела начать видеосъёмку на телефоне.

«Он забрал мой телефон iPhone Pro Max, сломал его, ударил меня, уложил на землю и пнул. Четверо мужчин наблюдали за происходящим. Вместе со мной были двое женщин-фермеров, он их тоже отругал и взял мой телефон. Когда я попросил телефон, он вернул после того, как сломал его. Но телефон работает», — добавила она.

Фатима Джураева также обратилась в министерство внутренних дел, генеральную прокуратуру, министерство энергетики, президенту, премьер-министру, председателю сената, министру сельского хозяйства с просьбой посетить Улугнорский район и проверить долги, приписываемые фермерам искусственно.

На данный момент Фатима Джураева получает лечение в центре неотложной медицинской помощи.

Реакция Генпрокуратуры

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил, что 22 ноября Фатима Джураева обратилась в районный ОВД и просила принять законные меры в отношении сотрудников предприятия электроснабжения.

По его словам, в настоящее время ОВД ведёт доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки повреждений пострадавшей.

Ситуация взята под контроль Генпрокуратуры.