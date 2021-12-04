4 декабря в возрасте 67 лет ушёл из жизни известный актёр дубляжа Санжар Саъдуллаев, сообщила на своей странице в Facebook журналист Шохира Хамро.

Санжар Саъдуллаев родился в 1954 году в Ташкенте. Выпускник отделения «Актёр драмы и кино» Государственного театрально-художественного института имени А. Островского (ныне — Государственный институт искусств Узбекистана).

Большую часть своей творческой карьеры проработал на национальном телевидении, в частности, на канале «Ёшлар». Актёр озвучил сотни фильмов, сериалов и документальных фильмов, его голосом говорили популярные персонажи из индийских фильмов, турецких и корейских сериалов.