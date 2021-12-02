На базе приёмных премьер-министра Узбекистана и Агентства по развитию предпринимательства будет создано Агентство по работе махаллабай (в разрезе махаллей) и развитию предпринимательства с городскими и районными центрами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

О создании новой структуры было объявлено 2 декабря на совещании под председательством главы государства, посвящённом вопросам обеспечения населения жильём, расширения ипотечного кредитования и развития рынка строительных материалов.

«За эффективный запуск данной системы ответственны руководители всех регионов и секторов», — заявил президент Шавкат Мирзиёев.

На совещании обсуждались вопросы организации в каждой махалле работы помощников хокима по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости и сокращения бедности. Сообщено, что помощники хокимов начнут работу во всех махаллях с 1 января.

В течение года будет создан постоянно действующий «Штаб по работе махаллабай». К каждому району и городу будут прикреплены по 1−3 сотрудника министерств, центральных ведомств и банков, говорилось на совещании.

Их будут направлять в районы в годичную командировку с сохранением места работы и размера заработной платы. Проявившие себя помощники хокимов и представители государственных органов будут премироваться, а по итогам года могут наградить нагрудным знаком «Реформатор Нового Узбекистана». При покупке квартиры в ипотеку им будут предоставлять субсидию в размере 50%.

В сентябре Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Каракалпакстане предложил ввести должность помощников хокима в махаллях. Они должны оказывать содействие в реализации предпринимательских проектов, обучению профессии, организации эффективного использования приусадебных и пустующих земель и зданий. Цель — создать новые рабочие места, повысить доходы на душу населения и сократить бедность

В первой половине ноября сообщалось о случаях принудительного назначения финансистов, экономистов и сотрудников налоговых органов на должность помощника хокима. Министр юстиции Русланбек Давлетов тогда заявлял, что никто не имеет права принуждать кого-либо на новую должность.

В конце ноября президент высказывался о задачах помощников хокимов: «Они должны знать как термометр настроение людей, независимо от того, на каком этаже они проживают. Какие проблемы у них дома, какие условия, сколько больных, сколько людей с инвалидностью, сколько детей, не поступивших на учёбу, что нужно сделать».