Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов в эфире аудиоподкаста в Telegram в пятницу прокомментировал сообщения о принуждении финансистов, экономистов и сотрудников налоговых органов к работе на новых должностях помощников хокимов в махаллях.

«У каждого человека в жизни есть мечты, он работает в выбранных им самим направлениях. Так он повышает свои знания. Строит планы на завтра. Свобода выбора профессии дана неспроста. Свобода выбора профессии — это конституционное право, имеющее очень большое значение», — сказал министр.

«Такие случаи (принуждения — ред.) являются неправильными и незаконными», — подчеркнул он.

«Принять меры против этого могут сами заявители. То есть никто не имеет права принуждать кого-то. Может сказать „нет“, а если будет давление, могут обращаться [в Министерство юстиции]», — отметил Русланбек Давлетов.

Минюст также обладает полномочиями в сфере защиты трудовых прав, и проблемы уместно рассматривать адресно, добавил он.

«Мы обязательно это рассмотрим. Здесь нужно рассматривать адресно. Мы должны реагировать на конкретные случаи — что и с кем происходит», — сказал глава Минюста.

Ранее сообщалось, что отказывающимся от назначения на должности помощников хокимов угрожали увольнением и невозможностью дальнейшего трудоустройства.

В сентября Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями предложил ввести должность помощников хокима в махаллях. Они призваны оказывать содействие в реализации предпринимательских проектов, обучении профессиям, эффективном использовании приусадебных и пустующих земель, зданий.