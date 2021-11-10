С 8 ноября во всех махаллинских сходах граждан Узбекистана (всего около 9,2 тысячи махаллей) вводится должность помощника хокима. По словам журналиста Шухрата Шокиржонова, на этот пост назначаются опытные специалисты из финансово-экономического сектора, а не молодёжь, как было указано в поручении президента.

Журналист получил на эту тему множество обращений, где отмечается, что будущим помощникам хокимов в зависимости от размера махалли предлагают 4,5−5,5 млн сумов заработной платы, хотя на своей основной работе они получают в два раза больше.

Когда представители финансовой, банковской и налоговой сфер отказывались от должности, им угрожали под предлогом «измены президенту», оказывали давление на их руководство. Кроме того, если сотрудник не являлся на собеседование, то привлекались представители органов внутренних дел и прокуратуры для их принудительного привода, пишет Шокиржонов.

В обращениях также отмечалось, что, если сотрудники не сменят работу по собственному желанию, то им угрожали освобождением от занимаемой должности и оказанием препятствия при дальнейшем трудоустройстве, добавил журналист.

С чего всё началось

В сентября Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Каракалпакстане предложил ввести должность помощников хокима в махаллях. В предвыборной программе президента было указано, что они будут оказывать содействие в реализации предпринимательских проектов, обучению профессии, организации эффективного использования приусадебных и пустующих земель, зданий. Предполагалось, что это позволит создать новые рабочие места, повысить показатели дохода на душу населения и сократить уровень бедности.

«У помощников хокимов на руках будет собственный бюджет, будут вместе работать с закреплёнными за махаллями налоговыми, банковскими, дорожными и другими ведомствами. Помощники хокимов будут отбираться среди образованной и самоотверженной молодёжи, работающей в налоговой, банковской, экономической, инвестиционной и финансовой секторах, хокимиятах», — говорил тогда Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркивал, что молодые кадры будут обучены работе в новой системе и исходя из результатов будут получать достойные заработные платы, а после работы в качестве помощников несколько лет уже будут назначены хокимами и министрами.

В октябре на встрече с избирателями Ташкента глава государства обещал, что каждая столичная махалля (всего 575) получит по 10 млрд сумов, а за их эффективное расходование будут отвечать помощники хокимов.

Исполнение поручения

Как сообщает Шухрат Шокиржонов, на должность помощника хокима принудительно утверждаются финансисты и налоговики. Рабочая группа для этого была утверждена Секретариатом Кабинета министров по вопросам макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы, управления государственными активами, развития конкуренции, поддержки предпринимательства и сокращения бедности.

В письме главы секретариата, подписанного 5 ноября, указывается, что 8−12 ноября должны быть проведены собеседования с кандидатами и сообщены о результатах.

Ответственными за отбор кандидатов указаны специалисты из Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства занятости и трудовых отношений, Государственного налогового комитета и Центрального банка.

Анонимные обращения

Шухрат Шокиржонов также опубликовал в своём Telegram-канале множество обращений, поступивших от будущих «помощников». Приводим некоторые из них:

Как супруга банкира, член его семьи, я против этой принудительной ситуации. Что будет с нашей работой, учёбой, школой и садиком наших детей? Совсем не хотим бросить всё и уехать в холодный день зимы в отдалённые уголки регионов. Куда, кому можно обратиться, чтобы выразить недовольство?

Вы подняли болезненную тему. Я из Карши, работаю в региональном филиале банка. Нас также вчера хоким области вызвал на собеседование, заявил, что в городе не осталось места, из-за чего я должен поехать в Миришкорский район, расположенный в 100 км от Карши. У меня здесь семья, дети. Как я буду жить на 4−5 млн сумов зарплаты? Тот район расположен на границе с Туркменистаном, наверное, там нет даже здания махалли. В 2019 году окончил банковскую академию. Если я туда перейду, то потом моё будущее уже умрёт.

Правда, что экономистов принудительно переводят на должность помощника хокима. У 70−80% специалистов нет желания, их принудительно ссылают. В основном, управляющие банков, заместители и заведующие отделами.

Если и дальше так будут заставлять, то хорошие кадры будут рваться в другие сферы. Хорошие кадры снова начнут покидать банки. В каждой области началась такая ситуация. Во всех областях проводятся собеседования. Берут объективки. Теперь вмешалась и прокуратура, требуя сотрудников. Говорят, что должны быть только экономисты.

9 ноября хоким Джизакской области Эргаш Салиев подписал решение о системе «махаллабай», в рамках которой утверждены помощники хокимов в разрезе всех махаллей. В списке можно увидеть, что большинство назначенцев действительно пришли из банков.

Реакция общественности

Автор блога Davletov.uz. назвал эту практику «геноцидом кадров». «В условиях, когда государство и общество жаждут квалифицированных кадров, такая „кадровая политика“ не принесёт никакой пользы. Никакого результата этим не добиться. И так они вынуждены работать сверхурочно, даже по выходным, а тут ещё их заставляют сменить работу. Это можно описать как „кадровый геноцид“», — написал он.

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев назвал эту ситуацию «позорной».

«Этот „оборот“ инициативы, выдвинутой главой государства в благих целях, показывает, что кадры, не способные выполнить задачу на законных основаниях, по-прежнему находятся на ответственных постах», — сказал он.