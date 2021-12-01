На некоторых станциях Ташкентского метрополитена с утра 1 декабря не работают транспортные карты ATTO и платёжные карты Humo.

В сообщении администрации подземки говорится, что это связано с техническим сбоем в работе компании «Метротелеком».

На отдельных станциях возможна оплата через Wi-Fi. На всех станциях оплатить проезд можно с помощью платежных систем, использующих QR-код.

В социальных сетях пишут, что из-за сбоя на станциях образовались большие очереди.

В метрополитене принесли извинения пассажирам за неудобства.

Напомним, что с 1 декабря в метро перестали принимать пластиковые жетоны.