На некоторых станциях Ташкентского метрополитена с утра 1 декабря не работают транспортные карты ATTO и платёжные карты Humo.
В сообщении администрации подземки говорится, что это связано с техническим сбоем в работе компании «Метротелеком».
На отдельных станциях возможна оплата через Wi-Fi. На всех станциях оплатить проезд можно с помощью платежных систем, использующих QR-код.
В социальных сетях пишут, что из-за сбоя на станциях образовались большие очереди.
В метрополитене принесли извинения пассажирам за неудобства.
Напомним, что с 1 декабря в метро перестали принимать пластиковые жетоны.
Talgat Ravilov
Не можете принять оплату — пропускайте бесплатно.
James Denton
Как раз в тот день, когда жетоны (помните такие, синенькие?) решили списать окончательно..