Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября подписал закон, которым внесена поправка в статью 135 «Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных Правилами дорожного движения» Кодекса об административной ответственности. Статья дополнена текстом:

«В случае наличия при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями Республики Узбекистан, водителю не требуется иметь при себе документ на право управления транспортным средством, документы о регистрации транспортного средства, а также подтверждающие право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Изменение вводится в действие ровно через три месяца — с 1 марта 2022 года.

Законом Министерству внутренних дел поручено до этого срока внедрить в Единой электронной системе делопроизводства об административных правонарушениях возможность проверки информации о перечисленных выше документах сотрудниками ГСБДД через планшеты и компьютеры.

Напомним, ввести поправку в августе предложило Министерство юстиции. Закон был принят Законодательной палатой 18 октября и одобрен Сенатом 19 ноября.

В апреле мы сообщали, что онлайн-петиция об отмене требования иметь при себе водительские права во время управления автомобилем собрала 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения в парламенте.