Предложение об отмене в Узбекистане административной ответственности за отсутствие у водителей при себе водительского удостоверения, опубликованное на портале коллективных обращений Mening fikrim, набрало более 13 тысяч голосов.

Петиция предлагает внести изменения в часть 1 статьи 135 Кодекса об административной ответственности (управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения / влечёт штраф в 1 БРВ).

«Сейчас все сотрудники ГУБДД обеспечены необходимыми планшетами, которые подключены к единой базе данных. В базе данных содержится информация о регистрационных удостоверениях транспортных средств и водительских удостоверениях. Если в этой базе есть вся информация о водителях и внедрена система идентификации с помощью отпечатка пальца, то зачем налагать штраф на водителя за отсутствие [при себе] соответствующих документов?» — говорится в предложении.

Инициатива была опубликована 1 марта. Напомним, для рассмотрения предложения Законодательной палатой Олий Мажлиса необходимо 10 тысяч голосов.

С 1 февраля в Казахстане водителям разрешили не иметь при себе водительское удостоверение и техпаспорт. Сотрудники полиции проверяют данные о водителях через планшеты.